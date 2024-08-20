Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр

Во время заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, которое состоялось 20 августа, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о инвентаризации сельскохозяйственных угодий. Об этом пишет УНН со ссылкой на ОПУ.

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Отмечается, что во время выступления в Кропивницком Шмыгаль проинформировал о подготовке энергетической системы к зиме, в частности о выделении дополнительных средств на развитие мощностей и усиление защиты энергообъектов от российских атак.

Отдельное внимание глава правительства уделил инвентаризации сельскохозяйственных угодий.

23% земель не внесены в кадастр. Сегодня подписываем меморандум для ускорения этого процесса. Это будет совместная работа центра и регионов. Все земли должны быть внесены в кадастр, благодаря чему потенциальные дополнительные ежегодные поступления в местные бюджеты составят почти 28 миллиардов гривен - заявил Шмыгаль.

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