Украина планирует реанимировать инвентаризацию недостроев и долгостроев, приостановленную вторжением рф

Украина планирует возобновить процесс инвентаризации недостроев и долгостроев, который был приостановлен из-за российского вторжения. Об этом сообщила Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, передает УНН.

Детали

Елена Шуляк отметила, что сейчас в Украине отсутствуют актуальные данные по фондам недостроенного жилья и количества граждан, которые проинвестировали в незавершенное строительство.

По словам руководительницы профильного комитета, проведение инвентаризации вместе с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры поможет четко определить проблему и найти ее оптимальное решение.

Проблема недостроев и долгостроев для Украины, как мы видим, к сожалению, не нова. Только на примере столицы имеем кучу показательных кейсов: сначала печально известные дома Войцеховского, потом Укрбуд, Аркада, теперь Киевгорстрой. Это десятки тысяч украинских семей, которые до сих пор не получили ключей от своего дома. Нужно искать возможные пути решения этих вызовов по всей стране, а также укреплять законодательство в строительной сфере, чтобы исключить повторение подобных ситуаций заявила Елена Шуляк.

Также Елена Шуляк отметила Закон о регистрации специального имущественного права, который требует регистрации специальных имущественных прав на объекты в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Эта система является гарантом прозрачности на рынке строительства, поскольку застройщик должен получить технические и градостроительные условия, внести данные на проектирование, представить проектную документацию с идентификатором и экспертный отчет. Утвержденная проектная документация и документ, дающий право на строительные работы, также являются обязательными элементами для успешной регистрации.

Фактически такая многоэтапная проверка алгоритмами электронной системы перед регистрацией специального имущественного права является дополнительной гарантией для инвестора, что застройщик строит в соответствии с действующим законодательством подчеркнула Елена Шуляк.

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Добавим

На сегодняшний день реализовано несколько десятков регистраций специального имущественного права, свидетельствующие о запуске и постепенном развитии этого процесса. Однако парламентарий убеждена, что местные власти тоже должны проявлять готовность активно приобщаться к поиску оптимальных путей решения конкретных вопросов, связанных с долгостроями и недостроями.