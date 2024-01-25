Украина планирует реанимировать инвентаризацию недостроев и долгостроев, приостановленную вторжением рф

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  146564 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  156565 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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24 январь 2024, 14:05  •  146419 просмотра

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  143568 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
23 январь 2024, 17:17  •  154009 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Высший совет правосудия продлил отстранение четырех судей Апелляционного суда города Киева, подозреваемых в получении взятки в размере 35 000 долларов США, до 25 марта 2024 года. Впервые судьи были отстранены в декабре, когда их уличили во взяточничестве за снятие ареста с имущества.

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Предатели, которые корректировали обстрелы по Харькову и Донецкой области, проведут за решеткой 8 и 10 лет

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