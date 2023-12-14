Сегодня народного депутата Елену Шуляк переизбрали председателем партии "Слуга народа" на второй срок. Об этом сообщила пресс-служба партии, пишет УНН.

Полномочия Елены Шуляк, которая является депутатом Верховной Рады Украины, а также председателем парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства продлили на срок в следующие 2 года - говорится в сообщении.

Детали

Елена Шуляк обозначила дальнейшие планы работы партии "Слуга народа". Она отметила, что вместе с активным партийным строительством, расширением региональных проектов и партийных движений "ЗеЖінки" и "ЗеМолодіжка", продолжением создания кадрового резерва партийцев, курс должен быть направлен на победу, евроинтеграцию, антикоррупцию и очищение власти, а также восстановление, которое касается и экономики, и городской среды, и отношений в обществе.

Напомним

В 2021 году главой партии "Слуга народа" стала Елена Шуляк. Как сообщила пресс-секретарь "Слуг народа", кандидатура Елены Шуляк была единственной на эту должность.

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