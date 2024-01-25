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Україна планує реанімувати інвентаризацію недобудів і довгобудів, призупинену вторгненням рф

Україна планує реанімувати інвентаризацію недобудів і довгобудів, призупинену вторгненням рф

Київ • УНН

 • 24996 перегляди

Україна має намір відновити інвентаризацію незавершених недобудов та довгобудів. Ці зусилля спрямовані на вирішення проблем, пов'язаних з недобудованим житлом та вдосконалення законодавства у будівельному секторі.

Україна планує відновити процес інвентаризації недобудов та довгобудів, що був призупинений через російське вторгнення. Про це повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, передає УНН.

Деталі

Олена Шуляк наголосила, що нині в Україні відсутні актуальні дані щодо фондів недобудованого житла та кількості громадян, котрі проінвестували в незавершене будівництво.

За словами очільниці профільного комітету, проведення інвентаризації разом з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури допоможе чітко визначити проблему та знайти її оптимальне вирішення. 

Проблема недобудів і довгобудів для України, як ми бачимо, на жаль не нова. Лише на прикладі столиці маємо купу показових кейсів: спочатку сумнозвісні будинки Войцеховського, потім Укрбуд, Аркада, тепер Київміськбуд. Це десятки тисяч українських родин, які досі не отримали ключів від своєї домівки. Потрібно шукати можливі шляхи вирішення цих викликів по всій країні, а також зміцнювати законодавство в будівельній сфері, щоб унеможливити повторення подібних ситуацій. 

 заявила Олена Шуляк.

Також Олена Шуляк відзначила Закон про реєстрацію спеціального майнового права, який вимагає реєстрації спеціальних майнових прав на об'єкти у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Ця система є гарантом прозорості на ринку будівництва, позаяк забудовник повинен отримати технічні та містобудівні умови, внести дані на проєктування, представити проєктну документацію з ідентифікатором та експертний звіт. Затверджена проєктна документація та документ, що надає право на будівельні роботи, також є обов'язковими елементами для успішної реєстрації.

Фактично така багатоетапна перевірка алгоритмами електронної системи перед реєстрацією спеціального майнового права є додатковою гарантією для інвестора, що забудовник будує відповідно до чинного законодавства. 

підкреслила Олена Шуляк.

Олену Шуляк переобрали головою партії "Слуга народу"14.12.23, 19:28 • 35078 переглядiв

Додамо

На сьогоднішній день вже здійснено кілька десятків реєстрацій спеціального майнового права, що свідчать про запуск та поступовий розвиток цього процесу. Проте парламентарка переконана, що місцева влада теж повинна проявляти готовність активно долучатися до пошуку оптимальних шляхів розв'язання конкретних питань, пов'язаних з довгобудами та недобудовами.

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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