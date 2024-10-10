Более 30,5 тысяч гектаров разминированных земель получили украинские аграрии в сентябре - Минэкономики

По итогам первого месяца осени 2024 года, саперами очищено от мин почти вдвое больше сельхозземель, чем в предыдущем периоде. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

В сентябре сельхозпроизводители получили более 30,5 тыс. га обследованных и очищенных от мин сельхозземель. Этот показатель превышает соответствующие оценки обследованных и очищенных от мин сельхозземель в августе.

С начала года украинские аграрии получили от саперов более 231 тыс. га обследованных и очищенных от мин сельхозземель.

Всего с начала года пиротехники обследовали более 257 тысяч гектаров земель.

Больше всего земель обследовано:

Херсонская область: 26,2 тыс. га в сентябре, 210,7 тыс. га - с начала года;

Харьковская область: 2,6 тыс. га в сентябре, 20,1 тыс. га - с начала года;

Николаевская область: 1,9 тыс. га в сентябре, 14 тыс. га - с начала года.

Также в правительстве отметили об открытии первых аукционов в системе Prozorro по предоставлению услуг по разминированию земель.

В сентябре мы имели историческое событие - состоялись первые аукционы в системе Prozorro на предоставление услуг по разминированию земель сельскохозяйственного назначения. Мы надеемся, что вскоре земли, которые разминируют победители аукционов, начнут пополнять статистику очищенных территорий