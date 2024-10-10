Более 30,5 тысяч гектаров разминированных земель получили украинские аграрии в сентябре - Минэкономики
Киев • УНН
В сентябре 2024 года украинские аграрии получили 30,5 тыс. га очищенных от мин сельхозземель. С начала года разминировано более 231 тыс. га, больше всего в Херсонской, Харьковской и Николаевской областях.
По итогам первого месяца осени 2024 года, саперами очищено от мин почти вдвое больше сельхозземель, чем в предыдущем периоде. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.
В сентябре сельхозпроизводители получили более 30,5 тыс. га обследованных и очищенных от мин сельхозземель. Этот показатель превышает соответствующие оценки обследованных и очищенных от мин сельхозземель в августе.
С начала года украинские аграрии получили от саперов более 231 тыс. га обследованных и очищенных от мин сельхозземель.
Всего с начала года пиротехники обследовали более 257 тысяч гектаров земель.
Больше всего земель обследовано:
Херсонская область: 26,2 тыс. га в сентябре, 210,7 тыс. га - с начала года;
Харьковская область: 2,6 тыс. га в сентябре, 20,1 тыс. га - с начала года;
Николаевская область: 1,9 тыс. га в сентябре, 14 тыс. га - с начала года.
Также в правительстве отметили об открытии первых аукционов в системе Prozorro по предоставлению услуг по разминированию земель.
В сентябре мы имели историческое событие - состоялись первые аукционы в системе Prozorro на предоставление услуг по разминированию земель сельскохозяйственного назначения. Мы надеемся, что вскоре земли, которые разминируют победители аукционов, начнут пополнять статистику очищенных территорий
Напомним,
Стоимость разминирования сельскохозяйственных земель готово покрыть правительство.
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