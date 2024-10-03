Врожай зернових в Україні у серпні 2024 року менший, ніж торік
Київ • УНН
Через несприятливі погодні умови врожай зернових в Україні у серпні 2024 року склав 28,7 млн тонн, що на 1,6% менше ніж торік. Урожайність знизилась до 42,2 ц/га, хоча площа обмолоту зросла до 6,8 млн га.
У серпні 2024 року Україна зібрала менший врожай зернових, що обумовлено несприятливими погодними умовами під час вегетації та дозрівання ярих культур. Про це пише УНН з посиланням на звіт міністерства економіки.
У серпні 2024 року врожай зернових зібрано менший, що зумовлено передусім початком збору ярих культур, у яких через несприятливі погодні умови у період вегетації та дозрівання сформувалася нижча урожайність
Станом на 29 серпня 2024 року врожай зернових та зернобобових культур склав 28,7 млн тонн, що трохи менше порівняно з 29,2 млн тонн на ту ж дату попереднього року.
Урожайність становила 42,2 ц/га проти 43,9 ц/га в минулому році, а площа обмолоту збільшилася до 6,8 млн га порівняно з 6,6 млн га відповідно.
Варто зазначити, що врожай станом на серпень 2024 року зменшився на 1,6% у порівнянні з минулим роком, хоча кількість засіяних територій цьогоріч збільшилась на 3%.
Нагадаємо
Українські аграрії засіяли 2,8 млн га озимих культур, з них 1,8 млн га - зернові. Лідери по сівбі озимих зернових - Волинь, Полтавщина, Кіровоградщина та Тернопільщина.