Урожай зерновых в Украине в августе 2024 года меньше, чем в прошлом году

В августе 2024 года Украина собрала меньший урожай зерновых, что обусловлено неблагоприятными погодными условиями во время вегетации и созревания яровых культур. Об этом пишет УНН со ссылкой на отчет министерства экономики.

В августе 2024 года урожай зерновых собран меньше, что обусловлено прежде всего началом сбора яровых культур, у которых из-за неблагоприятных погодных условий в период вегетации и созревания сформировалась более низкая урожайность - говорится в отчете Минэкономики.

По состоянию на 29 августа 2024 года урожай зерновых и зернобобовых культур составил 28,7 млн тонн, что немного меньше по сравнению с 29,2 млн тонн на ту же дату предыдущего года.

Урожайность составила 42,2 ц/га против 43,9 ц/га в прошлом году, а площадь обмолота увеличилась до 6,8 млн га по сравнению с 6,6 млн га соответственно.

Стоит отметить, что урожай по состоянию на август 2024 года уменьшился на 1,6% по сравнению с прошлым годом, хотя количество засеянных территорий в этом году увеличилось на 3%.

Напомним

Украинские аграрии засеяли 2,8 млн га озимых культур, из них 1,8 млн га - зерновые. Лидеры по севу озимых зерновых - Волынь, Полтавщина, Кировоградщина и Тернопольщина.