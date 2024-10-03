Урожай зерновых в Украине в августе 2024 года меньше, чем в прошлом году

ukenru
Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
  •  14989 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

Эксклюзив
Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
  •  50060 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

Эксклюзив
Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки
  •  118510 просмотра

Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки

Эксклюзив
В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое
  •  129372 просмотра

В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое

Эксклюзив
АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми
  •  130876 просмотра

АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна
  •  127249 просмотра

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна

Эксклюзив
Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике
2 октября 2024, 12:09  •  112600 просмотра

Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике

Эксклюзив
В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»
2 октября 2024, 10:18  •  104991 просмотра

В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»

Эксклюзив
Отсутствие почти 2,6 млн грн в декларации одного из главных налоговиков страны Сокура может стать поводом для расследования НАПК - юрист
2 октября 2024, 08:41  •  104104 просмотра

Отсутствие почти 2,6 млн грн в декларации одного из главных налоговиков страны Сокура может стать поводом для расследования НАПК - юрист

Эксклюзив
Из-за выборов США не готовы к эскалации с Ираном: эксперт прокомментировал ракетную атаку на Израиль
2 октября 2024, 08:26  •  99679 просмотра

Из-за выборов США не готовы к эскалации с Ираном: эксперт прокомментировал ракетную атаку на Израиль

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ПВО Киева уничтожила все вражеские дроны во время ночной атаки

ПВО Киева уничтожила все вражеские дроны во время ночной атаки

  •  103305 просмотра
В Харькове повреждены высоковольтные линии из-за вражеского удара

В Харькове повреждены высоковольтные линии из-за вражеского удара

  •  103338 просмотра
3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

  •  108595 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

  •  109283 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

  •  86588 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

  •  86588 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

  •  76115 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

  •  109283 просмотра
Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

  •  117636 просмотра
Будет ли полиция действовать решительно: дело главного юриста Нацбанка как тест на борьбу с коррупцией

Будет ли полиция действовать решительно: дело главного юриста Нацбанка как тест на борьбу с коррупцией

2 октября 2024, 10:47  •  132799 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

  •  108593 просмотра
В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

  •  90024 просмотра
Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

  •  103980 просмотра
Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

2 октября 2024, 03:07  •  115474 просмотра
Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

1 октября 2024, 18:01  •  102693 просмотра
Актуальное
Урожай зерновых в Украине в августе 2024 года меньше, чем в прошлом году

Урожай зерновых в Украине в августе 2024 года меньше, чем в прошлом году

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 11:19  •  4940 просмотра

Read in English

Из-за неблагоприятных погодных условий урожай зерновых в Украине в августе 2024 года составил 28,7 млн тонн, что на 1,6% меньше чем в прошлом году. Урожайность снизилась до 42,2 ц/га, хотя площадь обмолота выросла до 6,8 млн га.

В августе 2024 года Украина собрала меньший урожай зерновых, что обусловлено неблагоприятными погодными условиями во время вегетации и созревания яровых культур. Об этом пишет УНН со ссылкой на отчет министерства экономики. 

В августе 2024 года урожай зерновых собран меньше, что обусловлено прежде всего началом сбора яровых культур, у которых из-за неблагоприятных погодных условий в период вегетации и созревания сформировалась более низкая урожайность

- говорится в отчете Минэкономики.

По состоянию на 29 августа 2024 года урожай зерновых и зернобобовых культур составил 28,7 млн тонн, что немного меньше по сравнению с 29,2 млн тонн на ту же дату предыдущего года. 

Урожайность составила 42,2 ц/га против 43,9 ц/га в прошлом году, а площадь обмолота увеличилась до 6,8 млн га по сравнению с 6,6 млн га соответственно.

Стоит отметить, что урожай по состоянию на август 2024 года уменьшился на 1,6% по сравнению с прошлым годом, хотя количество засеянных территорий в этом году увеличилось на 3%.

Напомним 

Украинские аграрии засеяли 2,8 млн га озимых культур, из них 1,8 млн га - зерновые. Лидеры по севу озимых зерновых - Волынь, Полтавщина, Кировоградщина и Тернопольщина.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ЭкономикаАгроновости
kirovogradskaya-oblastКировоградская область
poltavskaya-oblastПолтавская область
volinskaya-oblastВолынская область
ukrainaУкраина