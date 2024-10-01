Посівна: в Україні засіяно 2,8 млн га озимих культур, лідирує Волинь

Українські аграрії засіяли вже 2,8 млн га озимих культур. Озимі зернові сіють у всіх областях, загалом засіяно вже 1,8 млн га. Про це у вівторок повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України, передає УНН.

Зокрема, посіяно:

озимої пшениці – 1,7 млн. га;

озимого ячменю – 119,4 тис. га;

озимого жита – 34,8 тис. га.

Також посіяни озимого ріпаку на 932,9 тис. га.

Серед лідерів по сівбі озимих зернових, як вказали в міністерстві, аграрії Волині – 97,5 тис. га (58,9 %), Полтавщини – 136,8 тис. га (55%), Кіровоградщини – 173,4 тис. га (44,2 %), Тернопільщини – 106,6 тис. га (54,1 %).

Аграрії Волинської, Рівненської, Закарпатської, Тернопільської, Одеської, Чернігівської та Львівської областей завершили сівбу озимого ріпаку.

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