Посівна: в Україні засіяно 2,8 млн га озимих культур, лідирує Волинь
Київ • УНН
Українські аграрії засіяли 2,8 млн га озимих культур, з них 1,8 млн га - зернові. Лідери по сівбі озимих зернових - Волинь, Полтавщина, Кіровоградщина та Тернопільщина.
Українські аграрії засіяли вже 2,8 млн га озимих культур. Озимі зернові сіють у всіх областях, загалом засіяно вже 1,8 млн га. Про це у вівторок повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України, передає УНН.
Зокрема, посіяно:
- озимої пшениці – 1,7 млн. га;
- озимого ячменю – 119,4 тис. га;
- озимого жита – 34,8 тис. га.
Також посіяни озимого ріпаку на 932,9 тис. га.
Серед лідерів по сівбі озимих зернових, як вказали в міністерстві, аграрії Волині – 97,5 тис. га (58,9 %), Полтавщини – 136,8 тис. га (55%), Кіровоградщини – 173,4 тис. га (44,2 %), Тернопільщини – 106,6 тис. га (54,1 %).
Аграрії Волинської, Рівненської, Закарпатської, Тернопільської, Одеської, Чернігівської та Львівської областей завершили сівбу озимого ріпаку.
Посуха не вплинула глобально на врожай та ціни на основні споживчі продукти - Мінагрополітики13.09.24, 17:11 • 32301 перегляд