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Посуха не вплинула глобально на врожай та ціни на основні споживчі продукти - Мінагрополітики

Посуха не вплинула глобально на врожай та ціни на основні споживчі продукти - Мінагрополітики

Київ • УНН

 • 32301 перегляди

Складні погодні умови не мали значного впливу на врожай та ціни сільгоспкультур в Україні цього року. Проте наслідки можуть бути відчутними у 2025 році, особливо для озимих культур.

Посуха не вплинула глобально на врожай та вартість основних споживчих продуктів. Про це розповів перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький під час виступу на тематичній дискусії, пише УНН з посиланням на Мінагрополітики.

Складні погодні умови, зокрема посуха, не вплинули глобально на врожай та на ціни сільгоспкультур. Але наслідки можуть бути відчутними у 2025 році. Особливо це вплине на врожай озимих

- цитують Висоцького у Мінагрополітики.

Деталі

За словами Висоцького, українські агропідприємці вже адаптувалися до викликів з початку повномасштабного вторгнення росії, виробництво агропродукціїї по всіх категоріях культур стабілізувалося.

По більшості овочевих культур, ягід та фруктів Україна має власне забезпечення. Високих цін, як у 2022 році, коли Україна тимчасово втратила частину Запорізької та Херсонської областей, не буде. Але й надто низьких цін не варто очікувати. Попит на продукцію знизився, і ринок адаптувався до нових умов. Будуть міжсезонні коливання, традиційно навесні ціни зростуть через зберігання овочів і фруктів у сховищах. Головний фактор, що впливатиме на ціни, у тому числі, і на молокопродукти, – доступність електроенергії

- зазначив Висоцький.

Він повідомив, що кліматичні зміни цього року, як вказано, "частково вплинули на врожай зернових та олійних, який буде меншим близько на 12%". Спека вплинула на кормові культури, внаслідок чого зменшилося виробництво молока і відповідно зросли ціни на молочні продукти. Натомість суттєвих коливань у виробництві м'яса птиці, свинини, ВРХ, яєць немає, зазначили у Мінагрополітики.

Також повідомляється, що очікується гарний врожай цукрових буряків. Виробництво цукру, за даними Мінагрополітики, становитиме 1,6 млн тонн при внутрішньому споживанні 900 тис. тонн. "Тобто цукру достатньо і для внутрішнього ринку, і для експорту", - зазначили у міністерстві.

Врожай гречки, як повідомляжться, буде меншим, "але з урахуванням торішніх запасів крупи буде більшим, ніж достатньо". 

Інфляція прискорилася до 7,5%. Найбільше за місяць подорожчали яйця та овочі10.09.24, 16:23 • 15642 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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