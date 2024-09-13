Посуха не вплинула глобально на врожай та ціни на основні споживчі продукти - Мінагрополітики

Посуха не вплинула глобально на врожай та вартість основних споживчих продуктів. Про це розповів перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький під час виступу на тематичній дискусії, пише УНН з посиланням на Мінагрополітики.

Складні погодні умови, зокрема посуха, не вплинули глобально на врожай та на ціни сільгоспкультур. Але наслідки можуть бути відчутними у 2025 році. Особливо це вплине на врожай озимих - цитують Висоцького у Мінагрополітики.

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За словами Висоцького, українські агропідприємці вже адаптувалися до викликів з початку повномасштабного вторгнення росії, виробництво агропродукціїї по всіх категоріях культур стабілізувалося.

По більшості овочевих культур, ягід та фруктів Україна має власне забезпечення. Високих цін, як у 2022 році, коли Україна тимчасово втратила частину Запорізької та Херсонської областей, не буде. Але й надто низьких цін не варто очікувати. Попит на продукцію знизився, і ринок адаптувався до нових умов. Будуть міжсезонні коливання, традиційно навесні ціни зростуть через зберігання овочів і фруктів у сховищах. Головний фактор, що впливатиме на ціни, у тому числі, і на молокопродукти, – доступність електроенергії - зазначив Висоцький.

Він повідомив, що кліматичні зміни цього року, як вказано, "частково вплинули на врожай зернових та олійних, який буде меншим близько на 12%". Спека вплинула на кормові культури, внаслідок чого зменшилося виробництво молока і відповідно зросли ціни на молочні продукти. Натомість суттєвих коливань у виробництві м'яса птиці, свинини, ВРХ, яєць немає, зазначили у Мінагрополітики.

Також повідомляється, що очікується гарний врожай цукрових буряків. Виробництво цукру, за даними Мінагрополітики, становитиме 1,6 млн тонн при внутрішньому споживанні 900 тис. тонн. "Тобто цукру достатньо і для внутрішнього ринку, і для експорту", - зазначили у міністерстві.

Врожай гречки, як повідомляжться, буде меншим, "але з урахуванням торішніх запасів крупи буде більшим, ніж достатньо".

Інфляція прискорилася до 7,5%. Найбільше за місяць подорожчали яйця та овочі