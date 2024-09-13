Засуха не повлияла глобально на урожай и цены на основные потребительские продукты - Минагрополитики

Засуха не повлияла глобально на урожай и стоимость основных потребительских продуктов. Об этом рассказал первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий во время выступления на тематической дискуссии, пишет УНН со ссылкой на Минагрополитики.

Сложные погодные условия, в частности засуха, не повлияли глобально на урожай и на цены сельхозкультур. Но последствия могут быть ощутимыми в 2025 году. Особенно это повлияет на урожай озимых - цитируют Высоцкого в Минагрополитики.

Детали

По словам Высоцкого, украинские агропредприниматели уже адаптировались к вызовам с начала полномасштабного вторжения россии, производство агропродукциии по всем категориям культур стабилизировалось.

По большинству овощных культур, ягод и фруктов Украина имеет собственное обеспечение. Высоких цен, как в 2022 году, когда Украина временно потеряла часть Запорожской и Херсонской областей, не будет. Но и слишком низких цен не стоит ожидать. Спрос на продукцию снизился, и рынок адаптировался к новым условиям. Будут межсезонные колебания, традиционно весной цены вырастут из-за хранения овощей и фруктов в хранилищах. Главный фактор, который будет влиять на цены, в том числе, и на молокопродукты, - доступность электроэнергии - отметил Высоцкий.

Он сообщил, что климатические изменения в этом году, как указано, "частично повлияли на урожай зерновых и масличных, который будет меньше примерно на 12%". Жара повлияла на кормовые культуры, в результате чего уменьшилось производство молока и соответственно выросли цены на молочные продукты. Зато существенных колебаний в производстве мяса птицы, свинины, КРС, яиц нет, отметили в Минагрополитики.

Также сообщается, что ожидается хороший урожай сахарной свеклы. Производство сахара, по данным Минагрополитики, составит 1,6 млн тонн при внутреннем потреблении 900 тыс. тонн. "То есть сахара достаточно и для внутреннего рынка, и для экспорта", - отметили в министерстве.

Урожай гречки, как сообщается, будет меньше, "но с учетом прошлогодних запасов крупы будет больше, чем достаточно".

Інфляція прискорилася до 7,5%. Найбільше за місяць подорожчали яйця та овочі