Инфляция ускорилась до 7,5%. Больше всего за месяц подорожали яйца и овощи

Потребительская инфляция в Украине ускорилась до 7,5% в августе в годовом измерении с 5,4% в июле, свидетельствуют данные Госстатистики, пишет УНН.

Детали

Инфляция на потребительском рынке в августе этого года по сравнению с июлем составила 0,6%, с начала года - 4,9%. Базовая инфляция в августе по сравнению с июлем составила 0,7%, с начала года - 4,8%.

Цены на продукты и товары

На потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%, на 6% в годовом измерении. Больше всего (на 7,1% и 5,2%) за месяц, как сообщается, подорожали яйца и овощи. На 2,4-0,7% в августе выросли цены на хлеб, сахар, макаронные изделия, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, рис, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, масло, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 7,4% за месяц снизились цены на фрукты.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в августе повысились на 0,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,4%.

Одежда и обувь подешевели за месяц на 2,9%, в частности, обувь - на 3,4%, одежда - на 2,4%.

Стоимость услуг

Цены на коммуналку (жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива) за месяц выросли на 0,2%, в годовом измерении - повышение на 18,5%.

Цены на транспорт в августе выросли на 0,6% в основном, как указано, из-за подорожания автомобилей на 1,2%, проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 0,6%, а также топлива и масел на 0,5%. Подорожание за год - 8,2%.

Услуги образования подорожали за месяц на 0,3%, за год - на 11,8%.

Рост цен в сфере здравоохранения в августе составил 1%, за год - 11,1%.

Данные приведены без учета временно оккупированных российской федерацией территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.