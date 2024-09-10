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Інфляція прискорилася до 7,5%. Найбільше за місяць подорожчали яйця та овочі

Інфляція прискорилася до 7,5%. Найбільше за місяць подорожчали яйця та овочі

Київ • УНН

 • 15642 перегляди

Споживча інфляція в Україні зросла до 7,5% у річному вимірі в серпні порівняно з 5,4% у липні. Ціни на продукти харчування, комунальні послуги та транспорт зросли, тоді як одяг і взуття подешевшали.

Споживча інфляція в Україні прискорилася до 7,5% у серпні у річному вимірі із 5,4% у липні, свідчать дані Держстатистики, пише УНН.

Деталі

Інфляція на споживчому ринку в серпні цього року порівняно з липнем становила 0,6%, з початку року – 4,9%. Базова інфляція в серпні порівняно з липнем становила 0,7%, з початку року – 4,8%.

Ціни на продукти та товари

На споживчому ринку в серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%, на 6% у річному вимірі. Найбільше (на 7,1% та 5,2%) за місяць, як повідомляється, подорожчали яйця та овочі. На 2,4–0,7% у серпні зросли ціни на хліб, цукор, макаронні вироби, продукти переробки зернових, соняшникову олію, рис, м'ясо та м'ясопродукти, молоко та молочні продукти, масло, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби. Водночас на 7,4% за місяць знизилися ціни на фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у серпні підвищилися на 0,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.

Одяг і взуття подешевшали за місяць на 2,9%, зокрема, взуття – на 3,4%, одяг – на 2,4%.

Вартість послуг

Ціни на комуналку (житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива) за місяць зросли на 0,2%, у річному вимірі - підвищення на 18,5%.

Ціни на транспорт у серпні зросли на 0,6% в основному, як вказано, через подорожчання автомобілів на 1,2%, проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,6%, а також палива та мастил на 0,5%. Подорожчання за рік - 8,2%.

Послуги освіти подорожчали за місяць на 0,3%, за рік - на 11,8%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я у серпні становило 1%, за рік - 11,1%.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка

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