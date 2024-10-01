Посевная: в Украине засеяно 2,8 млн га озимых культур, лидирует Волынь
Киев • УНН
Украинские аграрии засеяли 2,8 млн га озимых культур, из них 1,8 млн га - зерновые. Лидеры по севу озимых зерновых - Волынь, Полтавщина, Кировоградщина и Тернопольщина.
Украинские аграрии засеяли уже 2,8 млн га озимых культур. Озимые зерновые сеют во всех областях, всего засеяно уже 1,8 млн га. Об этом во вторник сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, передает УНН.
В частности, посеяно:
- озимой пшеницы - 1,7 млн. га;
- озимого ячменя - 119,4 тыс. га;
- озимой ржи - 34,8 тыс. га.
Также посеяны озимого рапса на 932,9 тыс. га.
Среди лидеров по севу озимых зерновых, как указали в министерстве, аграрии Волыни - 97,5 тыс. га (58,9%), Полтавщины - 136,8 тыс. га (55%), Кировоградщины - 173,4 тыс. га (44,2%), Тернопольщины - 106,6 тыс. га (54,1%).
Аграрии Волынской, Ровенской, Закарпатской, Тернопольской, Одесской, Черниговской и Львовской областей завершили сев озимого рапса.
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