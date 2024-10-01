Посевная: в Украине засеяно 2,8 млн га озимых культур, лидирует Волынь

Украинские аграрии засеяли уже 2,8 млн га озимых культур. Озимые зерновые сеют во всех областях, всего засеяно уже 1,8 млн га. Об этом во вторник сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, передает УНН.

В частности, посеяно:

озимой пшеницы - 1,7 млн. га;

озимого ячменя - 119,4 тыс. га;

озимой ржи - 34,8 тыс. га.

Также посеяны озимого рапса на 932,9 тыс. га.

Среди лидеров по севу озимых зерновых, как указали в министерстве, аграрии Волыни - 97,5 тыс. га (58,9%), Полтавщины - 136,8 тыс. га (55%), Кировоградщины - 173,4 тыс. га (44,2%), Тернопольщины - 106,6 тыс. га (54,1%).

Аграрии Волынской, Ровенской, Закарпатской, Тернопольской, Одесской, Черниговской и Львовской областей завершили сев озимого рапса.

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