Аграрии Одесской области лидируют в валовом сборе зерновых, Хмельницкой - по урожайности зерновых
Киев • УНН
Украинские аграрии намолотили 57,2 млн тонн зерновых и масличных культур. Одесская область лидирует по валовому сбору зерновых с 4,2 млн тонн, а Хмельницкая - по урожайности с 65,5 ц/га.
Уже намолочено 62,2 млн тонн нового урожая, который собран на площади 16,8 млн га, передает УНН со ссылкой на пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Сельхозтоваропроизводители Одесской области занимают первенство по валовому сбору зерновых. По урожайности зерновых впереди аграрии Хмельницкой области с показателем 65,5 ц/га.
Об этом свидетельствуют данные Жатва-2024 профильного ведомства. По состоянию на 11 октября известно, что украинские аграрии уже намолотили 57,2 млн тонн зерновых и масличных культур. Всего собрано почти 40,2 млн тонн зерновых, 17 млн тонн масличных. Также речь идет о 5 млн тонн сахарной свеклы.
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Всего в Украине намолочено 62,2 млн тонн нового урожая.
Детали
пшеницы - обмолочено 4,9 млн га (или 100 %), намолочено 22,3 млн тонн;
ячменя - обмолочено 1,4 млн га (или 100 %), намолочено 5,5 млн тонн;;
гороха - обмолочено 212,2 тыс. га (или 100 %), намолочено 465,3 тыс. тонн;
кукурузы - обмолочено 1,9 млн га (или 48 %), намолочено 10,6 млн тонн;
проса - обмолочено 82,9 тыс. га (или 89 %), намолочено 156,1 тыс. тонн;
гречихи-обмолочено 85,8 тыс. га (или 96%), намолочено 124,3 тыс. тонн;
подсолнечника-обмолочено 4,3 млн га (или 87%), намолочено 8,8 млн тонн семян;
сои - обмолочено 2,1 млн га (или 80%), намолочено 4,8 млн тонн семян;
рапса - обмолочено 1,3 млн га (или 100%), намолочено 3,5 млн тонн семян.
Валовой сбор зерновых:
- Одесская обл.-4,2 млн тонн;
- Полтавщина - 3,5 млн тонн;
- Кировоградщина - 2,7 млн. тонн.
Урожайность зерновых:
Хмельницкая область - 65,5 ц/га;
Буковина - 63 ц/га;
Черкасская область - 60,5 ц/га;
Ивано-Франковщина - 60,2 ц/га.
Напомним,
В сентябре 2024 года украинские аграрии получили 30,5 тыс. га очищенных от мин сельхозземель. С начала года разминировано более 231 тыс. га, больше всего в Херсонской, Харьковской и Николаевской областях.
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