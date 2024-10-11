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Аграрии Одесской области лидируют в валовом сборе зерновых, Хмельницкой - по урожайности зерновых

Аграрии Одесской области лидируют в валовом сборе зерновых, Хмельницкой - по урожайности зерновых

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 16:22  •  4395 просмотра

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Украинские аграрии намолотили 57,2 млн тонн зерновых и масличных культур. Одесская область лидирует по валовому сбору зерновых с 4,2 млн тонн, а Хмельницкая - по урожайности с 65,5 ц/га.

Уже намолочено 62,2 млн тонн нового урожая, который собран на площади 16,8 млн га, передает УНН со ссылкой на пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Сельхозтоваропроизводители Одесской области занимают первенство по валовому сбору зерновых. По урожайности зерновых впереди аграрии Хмельницкой области с показателем 65,5 ц/га.

Об этом свидетельствуют данные Жатва-2024 профильного ведомства. По состоянию на 11 октября известно, что украинские аграрии уже намолотили 57,2 млн тонн зерновых и масличных культур. Всего собрано почти 40,2 млн тонн зерновых, 17 млн тонн масличных. Также речь идет о 5 млн тонн сахарной свеклы.

Инфляция в Украине ускорилась до 8,6%: на что цены выросли больше всего10 октября 2024, 13:35 • 13773 просмотра

Всего в Украине намолочено 62,2 млн тонн нового урожая.

Детали

пшеницы - обмолочено 4,9 млн га (или 100 %), намолочено 22,3 млн тонн;

ячменя - обмолочено 1,4 млн га (или 100 %), намолочено 5,5 млн тонн;;

гороха - обмолочено 212,2 тыс. га (или 100 %), намолочено 465,3 тыс. тонн;

кукурузы - обмолочено 1,9 млн га (или 48 %), намолочено 10,6 млн  тонн;

проса - обмолочено 82,9 тыс. га (или 89 %), намолочено 156,1 тыс. тонн;

гречихи-обмолочено 85,8 тыс. га (или 96%), намолочено 124,3 тыс. тонн;

подсолнечника-обмолочено 4,3 млн га (или 87%), намолочено 8,8 млн тонн семян;

сои - обмолочено 2,1 млн га (или 80%), намолочено 4,8 млн тонн семян;

рапса - обмолочено 1,3 млн га (или 100%), намолочено 3,5 млн  тонн семян.

Валовой сбор зерновых:

  • Одесская обл.-4,2 млн тонн;
  • Полтавщина - 3,5 млн тонн;
  • Кировоградщина - 2,7 млн. тонн.

Урожайность зерновых:

Хмельницкая область - 65,5 ц/га;

Буковина - 63 ц/га;

Черкасская область - 60,5 ц/га;

Ивано-Франковщина - 60,2 ц/га.

Напомним,

В сентябре 2024 года украинские аграрии получили 30,5 тыс. га очищенных от мин сельхозземель. С начала года разминировано более 231 тыс. га, больше всего в Херсонской, Харьковской и Николаевской областях.

Урожай зерновых в Украине в августе 2024 года меньше, чем в прошлом году3 октября 2024, 11:19 • 17044 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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