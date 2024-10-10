Инфляция в Украине ускорилась до 8,6%: на что цены выросли больше всего

Потребительская инфляция в Украине ускорилась до 8,6% в сентябре в годовом измерении с 7,5% в августе, свидетельствуют данные Госстатистики, пишет УНН.

Детали

Инфляция на потребительском рынке в сентябре этого года по сравнению с августом составила 1,5%, с начала года - 6,5%.

Базовая инфляция в сентябре 2024 года по сравнению с августом составила 1,7%, с начала года - 6,6%.

Цены на продукты и товары

На потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,8%, в годовом измерении - на 8,5%.

Больше всего за месяц (на 12,1%) подорожали яйца. На 3,8-1,1% выросли цены на овощи, масло, молоко и молочные продукты, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, безалкогольные напитки, хлеб, мясо и мясопродукты, рис. В то же время на 1,8% и 0,2% снизились цены на сахар и фрукты.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились в сентябре на 1,4%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2,6%.

Одежда и обувь подорожали за месяц на 7,8%, в частности, одежда - на 7,9%, обувь - на 7,7%.

Стоимость услуг

Цены на коммуналку (жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива) за месяц выросли на 0,3%, в годовом измерении - повышение на 18,7%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 1,4% за месяц, как указано, произошел прежде всего за счет повышения цен на амбулаторные услуги на 2,1% и фармацевтическую продукцию на 1,6%. Рост цен в сфере здравоохранения в годовом измерении составил 11,9%.

Цены на транспорт в сентябре выросли на 0,8%, как отмечается, в основном из-за подорожания топлива и масел на 1,0%. В то же время на 3,0% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте. В годовом измерении цены на транспорт повысились на 6,7%.

Услуги образования подорожали за месяц на 10,1%, а именно: высшего - на 11,8%, среднего - на 11,1%. За год цены на услуги образования выросли на 12%.

Данные приведены без учета временно оккупированных российской федерацией территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.