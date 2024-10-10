Інфляція в Україні прискорилася до 8,6%: на що ціни зросли найбільше

Споживча інфляція в Україні прискорилася до 8,6% у вересні у річному вимірі із 7,5% у серпні, свідчать дані Держстатистики, пише УНН.

Деталі

Інфляція на споживчому ринку у вересні цього року порівняно із серпнем становила 1,5%, з початку року – 6,5%.

Базова інфляція у вересні 2024 року порівняно із серпнем становила 1,7%, з початку року – 6,6%.

Ціни на продукти та товари

На споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,8%, у річному вимірі - на 8,5%.

Найбільше за місяць (на 12,1%) подорожчали яйця. На 3,8–1,1% зросли ціни на овочі, масло, молоко та молочні продукти, соняшникову олію, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, рис. Водночас на 1,8% та 0,2% знизилися ціни на цукор та фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися у вересні на 1,4%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.

Одяг і взуття подорожчали за місяць на 7,8%, зокрема, одяг – на 7,9%, взуття – на 7,7%.

Вартість послуг

Ціни на комуналку (житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива) за місяць зросли на 0,3%, у річному вимірі - підвищення на 18,7%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,4% за місяць, як вказано, відбулося передусім за рахунок підвищення цін на амбулаторні послуги на 2,1% та фармацевтичну продукцію на 1,6%. Зростання цін у сфері охорони здоров’я у річному вимірі становило 11,9%.

Ціни на транспорт у вересня зросли на 0,8%, як зазначається, в основному через подорожчання палива та мастил на 1,0%. Водночас на 3,0% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті. У річному вимірі ціни на транспорт підвищилися на 6,7%.

Послуги освіти подорожчали за місяць на 10,1%, а саме: вищої – на 11,8%, середньої – на 11,1%. За рік ціни на послуги освіти зросли на 12%.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.