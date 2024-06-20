На Буковині злочинна група шахраїв під приводом працевлаштування оформляли кредити на громадян
Київ • УНН
Злочинна група на Буковині під приводом працевлаштування оформляли кредити на громадян, незаконно використовуючи їхні особисті документи та дані, отримані обманним шляхом, внаслідок чого було скоєно понад 250 шахрайств з фінансовими структурами.
Правоохоронці Буковини припинили діяльність злочинної групи шахраїв, які під приводом працевлаштування оформляли кредити на громадян. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України, пише УНН.
Поліцейські встановили, що учасники злочинної групи вчинили 45 фактів привласнення офіційних документів громадян з усієї території України та незаконно використали їх для вчинення майже 250 шахрайств відносно юридичних осіб, що здійснюють фінансову діяльність. Наразі організатору та двом спільникам ОЗГ слідчі поліції повідомили про підозру у вчиненні низки злочинів,
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Зазначається, що правоохоронці провели комплекс оперативних заходів, за результатами яких встановили всіх фігурантів злочинного угруповання.
Організував злочинну схему незаконного збагачення шахрайським шляхом 29-річний житель Києва. Залучивши до своєї діяльності ще двох спільниць, віком 21 та 29 років.
Поліцейські з’ясували, що діяльність ОЗГ була спрямована на введення в оману та зловживання довірою громадян, з метою заволодіння їхніми офіційними документами, особистими даними, для оформлення договорів позики.
Зловмисники в одній соціальній мережі розміщували оголошення про віддалену роботу. Під час переписки шахраї розповідали потенційним жертвам умови заробітку та входили в довіру для отримання конфіденційної інформації. Щоб заволодіти прихильністю та довірою, "роботодавці" за кожне користування картковим рахунком платили громадянам по 500 гривень.
Надалі аферисти отримали копії документів, а саме паспорт, індивідуальний код платника податків та інші персональні дані жертв, а також схиляли до введення комбінацій на мобільному телефоні, які блокували номер телефону. Провівши ці маніпуляції, шахраї отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих та оформляли кредити на їхнє ім’я.
Наразі слідчі поліції повідомили фігурантам про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
- ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження);
- ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя);
- ч. 2, 3 ст. 27 (Види співучасників), ч. 4 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023) (Шахрайство);
- ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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