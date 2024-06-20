Правоохранители Буковины пресекли деятельность преступной группы мошенников, которые под предлогом трудоустройства оформляли кредиты на граждан. об этом сообщает пресс служба Нацполиции Украины, пишет УНН.

Полицейские установили, что участники преступной группы совершили 45 фактов присвоения официальных документов граждан со всей территории Украины и незаконно использовали их для совершения почти 250 мошенничеств в отношении юридических лиц, осуществляющих финансовую деятельность. Сейчас организатору и двум сообщникам ОПГ следователи полиции сообщили о подозрении в совершении ряда преступлений, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что правоохранители провели комплекс оперативных мероприятий, по результатам которых установили всех фигурантов преступной группировки.

Организовал преступную схему незаконного обогащения мошенническим путем 29-летний житель Киева. Привлекая к своей деятельности еще двух сообщниц, в возрасте 21 и 29 лет.

Полицейские выяснили, что деятельность ОПГ была направлена на введение в заблуждение и злоупотребление доверием граждан, с целью завладения их официальными документами, личными данными, для оформления договоров займа.

Злоумышленники в одной социальной сети размещали объявления об удаленной работе. Во время переписки мошенники рассказывали потенциальным жертвам условия заработка и входили в доверие для получения конфиденциальной информации. Чтобы завладеть благосклонностью и доверием, "работодатели" за каждое пользование карточным счетом платили гражданам по 500 гривен.

В дальнейшем аферисты получили копии документов, а именно паспорт, индивидуальный код налогоплательщика и другие персональные данные жертв, а также склоняли к введению комбинаций на мобильном телефоне, которые блокировали номер телефона. Проведя эти манипуляции, мошенники получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших и оформляли кредиты на их имя.

Сейчас следователи полиции сообщили фигурантам о подозрениях в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных:

ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 357 (Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждения);

ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни);

ч. 2, 3 ст. 27 (Виды соучастников), ч. 4 ст. 190 (в редакции до 11.08.2023) (Мошенничество);

ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

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