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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Предлагали фейковую работу в Швеции: мошенники обманули 40 человек на 600 тысяч гривен

Предлагали фейковую работу в Швеции: мошенники обманули 40 человек на 600 тысяч гривен

Киев  •  УНН

4 апреля 2024, 09:30  •  9365 просмотра

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Организованная преступная группа обманула 40 человек на 600 000 гривен, пообещав им фиктивную работу в Швеции.

Полиция сообщила о подозрении организованной группе мошенников, которые обманули людей на сумму 600 тысяч гривен, обещая им работу в Швеции. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что подозрение в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупных размерах, объявлено организатору и двум участникам организованной преступной группы при процессуальном руководстве Киевской городской и Днепровской окружной прокуратуры города (ч. 4, ч.5 ст. 190 УК Украины).

Женщина в возрасте 40 лет из Ивано-Франковской области, совместно с двумя сообщниками из Киева, по данным следствия, организовала мошенническую схему, обещая украинцам возможность трудоустройства в Швеции. Злоумышленники использовали социальные сети, мессенджеры и сайты поиска работы для публикации объявлений о вакансиях.

Фигуранты предоставляли "консультационные" услуги заинтересованным в трудоустройстве за рубежом, подробно рассказывая о вакансиях, условиях труда и проживания, а также объясняя процедуру оформления документов. Однако даже эта информация не убеждала потенциальных жертв мошенничества в реальности предложений о работе в Швеции.

За такие "консультации" злоумышленники требовали оплату от 1 800 до 3 000 гривен в Украине и дополнительно 250-350 евро в Швеции. После перечисления второй части средств в Швеции, организатор схемы прекращала коммуникацию с потерпевшими.

Путем такой схемы подозреваемые незаконно "трудоустроили" по крайней мере 40 человек, получив от них мошенничеством 600 тысяч гривен. За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

В Киеве задержали двух мошенников, которые под видом военнослужащих завладели благотворительной помощью, предназначенной для Вооруженных сил Украины. Подозреваемые присвоили помощи на почти 2 миллиона гривен.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоКриминал и ЧП
dneprДнепр
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
shvetsiyaШвеция
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