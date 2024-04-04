Предлагали фейковую работу в Швеции: мошенники обманули 40 человек на 600 тысяч гривен
Киев • УНН
Организованная преступная группа обманула 40 человек на 600 000 гривен, пообещав им фиктивную работу в Швеции.
Полиция сообщила о подозрении организованной группе мошенников, которые обманули людей на сумму 600 тысяч гривен, обещая им работу в Швеции. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что подозрение в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупных размерах, объявлено организатору и двум участникам организованной преступной группы при процессуальном руководстве Киевской городской и Днепровской окружной прокуратуры города (ч. 4, ч.5 ст. 190 УК Украины).
Женщина в возрасте 40 лет из Ивано-Франковской области, совместно с двумя сообщниками из Киева, по данным следствия, организовала мошенническую схему, обещая украинцам возможность трудоустройства в Швеции. Злоумышленники использовали социальные сети, мессенджеры и сайты поиска работы для публикации объявлений о вакансиях.
Фигуранты предоставляли "консультационные" услуги заинтересованным в трудоустройстве за рубежом, подробно рассказывая о вакансиях, условиях труда и проживания, а также объясняя процедуру оформления документов. Однако даже эта информация не убеждала потенциальных жертв мошенничества в реальности предложений о работе в Швеции.
За такие "консультации" злоумышленники требовали оплату от 1 800 до 3 000 гривен в Украине и дополнительно 250-350 евро в Швеции. После перечисления второй части средств в Швеции, организатор схемы прекращала коммуникацию с потерпевшими.
Путем такой схемы подозреваемые незаконно "трудоустроили" по крайней мере 40 человек, получив от них мошенничеством 600 тысяч гривен. За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним
В Киеве задержали двух мошенников, которые под видом военнослужащих завладели благотворительной помощью, предназначенной для Вооруженных сил Украины. Подозреваемые присвоили помощи на почти 2 миллиона гривен.
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