Спецпрокурори викрили нові схеми розкрадання деревини на 32,8 млн грн у ДП "Ліси України"

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Ексклюзив
05:44 • 13364 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
03:31 • 14199 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 17042 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 24850 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 49241 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 69276 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 103852 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 86152 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 84342 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 46862 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
5.1м/с
44%
754мм
Популярнi новини
Західні експерти вимагають відправлення авіації НАТО в Україну після вторгнення рф у Польщу14 вересня, 23:13 • 13280 перегляди
Ворог атакував Запоріжжя вночі, одна з громад залишилася без світла, горять приватні будинкиPhoto15 вересня, 00:48 • 13761 перегляди
NASA показало зоряний пейзаж карликової галактики поблизу Чумацького Шляху15 вересня, 02:27 • 7914 перегляди
ISW: росія використовує атаки дронами по Польщі та Румунії для оцінки реакції НАТО15 вересня, 02:59 • 11020 перегляди
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink05:13 • 12372 перегляди
Публікації
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт08:30 • 942 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
05:44 • 13364 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 15307 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 93779 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 66016 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кая Каллас
Руслан Кравченко
Кім Чен Ин
Іван Федоров
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Румунія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto08:11 • 736 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина07:06 • 2584 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 21288 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 27991 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 76984 перегляди
Актуальне
Starlink
Forbes
Financial Times
The Guardian
Fox News

Спецпрокурори викрили нові схеми розкрадання деревини на 32,8 млн грн у ДП "Ліси України"

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Правоохоронці виявили понад десяток правопорушень у ДП "Ліси України" за тиждень, що призвело до збитків державі щонайменше на 32,8 млн грн. Повідомлено про підозру 11 особам, а справу щодо 3 осіб скеровано до суду.

Спецпрокурори викрили нові схеми розкрадання деревини на 32,8 млн грн у ДП "Ліси України"

Спецпрокурори викрили нові незаконні схеми в ДП "Ліси України". Правоохоронці виявили більше десятка правопорушень за тиждень: від підробки документів і незаконних рубок до підпалів та контрабанди деревини. Держава втратила щонайменше 32,8 млн грн. Про це повідомляють в Офісі Генпрокурора пише УНН.

Деталі

У держпідприємстві "Ліси України" правоохоронці знову зробили гучні викриття злочинів. Спеціалізована екологічна прокуратура разом із поліцією та обласними прокуратурами розслідує серію порушень у різних регіонах країни.

Причетний до незаконного збуту цінної деревини дубу на понад 1 млн грн: депутату Закарпатської облради Горвату повідомлено про підозру 09.09.25, 15:27 • 3848 переглядiв

За результатами розслідувань повідомлено про підозру 11 особам, а також скеровано до суду обвинувальний акт щодо 3 осіб. Загальна сума встановлених збитків державі становить щонайменше 32,8 млн грн 

– йдеться в повідомлення Офісу Генпрокурора.  

За інформацією правоохоронців, на Закарпатті трьох старших майстрів лісу підозрюють у спробі незаконно привласнити понад 600 кубів ялини. Держава могла втратити понад 1,1 млн грн.

Інший майстер "прогавив" незаконну вирубку понад сотні дерев. Збитки – 1,6 млн грн.

Депутат облради разом із керівником надлісництва організували незаконне перевезення та збут 38 кубів деревини. Шкода Державі – понад 1 млн грн.

Житель села Підгірне підпалив суху рослинність, через що вигоріло 70 гектарів лісу. Збитки – близько 24 млн грн.

31 особа на Закарпатті отримала підозри: збитки понад 86 мільйонів09.09.25, 23:22 • 12887 переглядiв

На Вінниччині троє чоловіків незаконно вирубали понад 40 дерев у заповіднику. Виявлено 6 епізодів їхньої діяльності. Держава втратила понад 2,5 млн грн.

На Буковині майстра лісу підозрюють у розтраті 48 кубів деревини вартістю понад 150 тис. грн. Крім того, керівник приватної фірми намагався вивезти за кордон 329 колод на суму близько 100 тис. грн.

За інформацією ОГП, до суду вже передано справу щодо трьох осіб, яких звинувачують у контрабанді лісу, підробці документів і відмиванні грошей. Сума збитків – понад 2,8 млн грн.

Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранця09.09.25, 19:51 • 63573 перегляди

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Державний кордон України
Вінницька область
Закарпатська область
Буковина