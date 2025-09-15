Спецпрокурори викрили нові схеми розкрадання деревини на 32,8 млн грн у ДП "Ліси України"
Київ • УНН
Правоохоронці виявили понад десяток правопорушень у ДП "Ліси України" за тиждень, що призвело до збитків державі щонайменше на 32,8 млн грн. Повідомлено про підозру 11 особам, а справу щодо 3 осіб скеровано до суду.
Спецпрокурори викрили нові незаконні схеми в ДП "Ліси України". Правоохоронці виявили більше десятка правопорушень за тиждень: від підробки документів і незаконних рубок до підпалів та контрабанди деревини. Держава втратила щонайменше 32,8 млн грн. Про це повідомляють в Офісі Генпрокурора пише УНН.
Деталі
У держпідприємстві "Ліси України" правоохоронці знову зробили гучні викриття злочинів. Спеціалізована екологічна прокуратура разом із поліцією та обласними прокуратурами розслідує серію порушень у різних регіонах країни.
За результатами розслідувань повідомлено про підозру 11 особам, а також скеровано до суду обвинувальний акт щодо 3 осіб. Загальна сума встановлених збитків державі становить щонайменше 32,8 млн грн
За інформацією правоохоронців, на Закарпатті трьох старших майстрів лісу підозрюють у спробі незаконно привласнити понад 600 кубів ялини. Держава могла втратити понад 1,1 млн грн.
Інший майстер "прогавив" незаконну вирубку понад сотні дерев. Збитки – 1,6 млн грн.
Депутат облради разом із керівником надлісництва організували незаконне перевезення та збут 38 кубів деревини. Шкода Державі – понад 1 млн грн.
Житель села Підгірне підпалив суху рослинність, через що вигоріло 70 гектарів лісу. Збитки – близько 24 млн грн.
На Вінниччині троє чоловіків незаконно вирубали понад 40 дерев у заповіднику. Виявлено 6 епізодів їхньої діяльності. Держава втратила понад 2,5 млн грн.
На Буковині майстра лісу підозрюють у розтраті 48 кубів деревини вартістю понад 150 тис. грн. Крім того, керівник приватної фірми намагався вивезти за кордон 329 колод на суму близько 100 тис. грн.
За інформацією ОГП, до суду вже передано справу щодо трьох осіб, яких звинувачують у контрабанді лісу, підробці документів і відмиванні грошей. Сума збитків – понад 2,8 млн грн.
