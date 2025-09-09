$41.250.03
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранця

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Депутату Закарпатської облради Георгію Горвату повідомлено про підозру у незаконному збуті деревини дубу на понад 1 млн грн. Це не перший скандал, пов'язаний з родиною депутата, зокрема його сина раніше затримували за пограбування.

Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранця

Сьогодні, 9 вересня, Офісом Генерального прокурора було повідомлено про підозру депутату Закарпатської облради Георгію Горвату у незаконному збуті цінної деревини дубу на понад 1 млн грн. Як виявилося, це вже не вперше, коли родина Горват потрапляє до заголовків новин. Зокрема, у серпні сина Горвата Андрія запідозрили у пограбуванні разом з товаришем жінки з інвалідністю, після чого суд відправив його під варту, однак вже наприкінці серпня він вийшов з СІЗО під "опіку батьків". В яких скандалах була помічена сім’я депутата - розбирався УНН

Контекст  

Як повідомляв УНН, сьогодні, 9 вересня, прокурори встановили причетність депутата Закарпатської облради, голови постійної комісії обласної ради з питань екології та використання природних ресурсів, агропромислового комплексу та розвитку села Георгія Горвата до незаконного збуту цінної деревини дубу на понад 1 млн грн.

За матеріалами слідства, народний обранець діяв у змові з керівником одного із надлісництв. Йдеться про злочин, який правоохоронці викрили у червні 2025 року. Як повідомлялось раніше, керівник Берегівського надлісництва філії "Карпатський лісовий офіс" ДП "Ліси України" налагодив продаж деревини дуба вищих сортів без законних на те підстав 

- повідомили в прокуратурі. 

Для реалізації плану в офіційних документах надлісництва цінний дуб видали за звичайні дрова. Реалізовували підприємству, що не мало відповідних дозволів на її отримання.

За даними прокуратури, Горват особисто домовлявся із кінцевим покупцем з Рівненщини про незаконні поставки. Близько 400 тис. гривень за одну з них були переказані на банківський рахунок дружини депутата. Загальна вартість незаконно реалізованої деревини становить понад 1 млн гривень. 

Причетний до незаконного збуту цінної деревини дубу на понад 1 млн грн: депутату Закарпатської облради Горвату повідомлено про підозру 09.09.25, 15:27 • 2106 переглядiв

У червні керівнику Берегівського надлісництва філії "Карпатський лісовий офіс" ДП "Ліси України" повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

За матеріалами слідства, упродовж березня-квітня 2025 року посадовець з використанням службового становища налагодив продаж деревини дуба вищих сортів. Її реалізовували підприємствам без законних на те підстав.

Родина Горват знову у центрі уваги ЗМІ

Зазначимо, що це вже не вперше, коли родина Горват з’являється у заголовках новин. 

У 2023 році у Мукачеві поблизу однієї з перукарень невідомий підпалив припаркований автомобіль, який належав Георгію Горвату. Момент підпалу машини зафіксували камери відеоспостереження. Автомобіль вигорів повністю. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про умисний підпал.

Горват розповідав, що приїхав у перукарню і в той час автомобіль, припаркований поблизу закладу, підпалив невідомий. За словами депутата, машина належить його дружині.

У січні 2024 року невідомий кинув гранату на подвір'я приватного будинку Горвата. Внаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав. 

Окрім того, у серпні 2025 його 17-річного сина Горвата Андрія затримали за підозрою в груповому пограбуванні в Мукачеві жінки з інвалідністю, яка переїхала на Закарпаття з окупованого Донецька. 

Як повідомляли в ГУ Нацполіції в Закарпатській області, у серпні до поліції звернулася 29-річна уродженка Донеччини та повідомила, що у селищі Кольчино Мукачівського району знайомий з виду хлопець пограбував її.

Поліцейські опитали заявницю та з’ясували, що фігурант відкрито заволодів її сумкою, у якій були документи, понад 5 100 євро та готівка в національній валюті.

Використовуючи можливості відділу кримінального аналізу було встановлено, що до скоєння грабежу причетний 19-річний мукачівець. Окрім цього, у ході розслідування з'ясувалося, що фігурант діяв у змові з 17-річним знайомим, який виявився сином депутата Закарпатської облради Георгія Горвата - Андрій. 

Обох зловмисників поліцейські розшукали. У них було виявлено та вилучено частину викрадених у потерпілої грошей. Фігурантів поліцейські затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. 

Уже за декілька днів суд обрав запобіжні заходи для Андрія Горвата та його товариша у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави по 9 млн 992 тис. грн для кожного.

14 серпня журналіст Віталій Глагола повідомив, що мама Андрія внесла заставу за сина у розмірі 10 млн гривень, після чого Горвата-молодшого випустили на волю. 

У Горвата вилучили закордонний паспорт, однак тепер він знову на свободі.

21 серпня Закарпатський апеляційний суд частково задовольнив апеляцію Горвата та застосував до нього запобіжний захід у вигляді "передання неповнолітнього підозрюваного під нагляд батьку, на строк до 5 жовтня 2025 року". 

Також суд зобов’язав батька Горвата забезпечувати прибуття неповнолітнього підозрюваного до слідчого, дізнавача, прокурора, слідчого судді, суду, а також його належну поведінку.

Ухвала діє до 5 жовтня 2025 року включно. 

Глагола також повідомляв, що згодом, за рішенням апеляційного суду, родині Горвата мали повернути 10 млн грн застави, а його товаришу Максиму Гаврильцю скасували заставу й замінити тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Також зазначимо, що у мережі стверджувалося, що після того, як суд відпустив Андрія Горвата, Георгій Горват нібито виїхав за кордон. 

"Підставою для виїзду за кордон стало відрядження від облради, але справжня причина виїзду - підозра, яку на днях начебто повинні були йому вручити. Що цікаво - прикордонники буцімто мали негласну вказівку не випускати депутата за кордон, але хтось її схоже не так зрозумів", - стверджував Telegram-канал Середич.info 23 серпня. 

До якої країни начебто виїхав Горват не вказувалося, однак у 2022 році у мережі з’явилася інформація, що він має також громадянство Угорщини, через що його було додано у базу "Миротворець" . 

Сам же Горват тоді заявив, що інформація є фейковою. 

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НППублікації
