Причетний до незаконного збуту цінної деревини дубу на понад 1 млн грн: депутату Закарпатської облради Горвату повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Прокурори повідомили про підозру депутату Закарпатської облради Георгію Горвату. Він причетний до незаконного збуту цінної деревини дуба на понад 1 млн грн.

Причетний до незаконного збуту цінної деревини дубу на понад 1 млн грн: депутату Закарпатської облради Горвату повідомлено про підозру

Прокурори повідомили про підозру депутату Закарпатської обласної ради Георгію Горвату, який причетний до незаконного збуту цінної деревини дубу на понад 1 млн грн. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними джерел УНН, мова йде про депутата Закарпатської облради Георгія Горвата.

Прокурори встановили причетність депутата Закарпатської облради до незаконного збуту цінної деревини дубу на понад 1 млн грн. Депутату повідомлено про підозру. Підозрюваний є головою профільної комісії облради і замість контролю лісової сфери і захисту природи співорганізував схему нелегальної продажі цінної деревини дубу. За матеріалами слідства, народний обранець діяв у змові з керівником одного із надлісництв. Йдеться про злочин, який правоохоронці викрили у червні 2025 року. Як повідомлялось раніше, керівник Берегівського надлісництва філії "Карпатський лісовий офіс" ДП "Ліси України" налагодив продаж деревини дуба вищих сортів без законних на те підстав

 - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що для реалізації плану в офіційних документах надлісництва цінний дуб видали за звичайні дрова. Реалізовували підприємству, що не мало відповідних дозволів на її отримання.

Депутат облради особисто домовлявся із кінцевим покупцем з Рівненщини про незаконні поставки. Близько 400 тис. гривень за одну з них були переказані на банківський рахунок дружини депутата. Загальна вартість незаконно реалізованої деревини становить понад 1 млн. гривень

- додали в прокуратурі.

Керівник Закарпатської обласної прокуратури повідомив про підозру депутату у перевезенні та збуті незаконно зрубаних дерев за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

Доповнення

У червні керівнику Берегівського надлісництва філії "Карпатський лісовий офіс" ДП "Ліси України" повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

За матеріалами слідства, упродовж березня-квітня 2025 року посадовець з використанням службового становища налагодив продаж деревини дуба вищих сортів. Її реалізовували підприємствам без законних на те підстав.

У 2023 році у Мукачеві поблизу однієї з перукарень невідомий підпалив припаркований автомобіль, який належав Георгію Горвату. Момент підпалу машини зафіксували камери відеоспостереження. Автомобіль вигорів повністю. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про умисний підпал.

Горват розповідав, що приїхав у перукарню і в той час автомобіль, припаркований поблизу закладу, підпалив невідомий. За словами депутата, машина належить його дружині.

Поліція наразі відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу).

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
Рівненська область