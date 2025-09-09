Причастен к незаконному сбыту ценной древесины дуба на сумму более 1 млн грн: депутату Закарпатского облсовета Горвату сообщено о подозрении

Прокуроры сообщили о подозрении депутату Закарпатского областного совета Георгию Горвату, причастному к незаконному сбыту ценной древесины дуба на более чем 1 млн грн. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

По данным источников УНН, речь идет о депутате Закарпатского облсовета Георгии Горвате.

Прокуроры установили причастность депутата Закарпатского облсовета к незаконному сбыту ценной древесины дуба на более чем 1 млн грн. Депутату сообщено о подозрении. Подозреваемый является председателем профильной комиссии облсовета и вместо контроля лесной сферы и защиты природы соорганизовал схему нелегальной продажи ценной древесины дуба. По материалам следствия, народный избранник действовал в сговоре с руководителем одного из надлесничеств. Речь идет о преступлении, которое правоохранители разоблачили в июне 2025 года. Как сообщалось ранее, руководитель Береговского надлесничества филиала "Карпатский лесной офис" ГП "Леса Украины" наладил продажу древесины дуба высших сортов без законных на то оснований