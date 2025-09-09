Причастен к незаконному сбыту ценной древесины дуба на сумму более 1 млн грн: депутату Закарпатского облсовета Горвату сообщено о подозрении
Киев • УНН
Прокуроры сообщили о подозрении депутату Закарпатского областного совета Георгию Горвату, причастному к незаконному сбыту ценной древесины дуба на более чем 1 млн грн. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.
Детали
По данным источников УНН, речь идет о депутате Закарпатского облсовета Георгии Горвате.
Прокуроры установили причастность депутата Закарпатского облсовета к незаконному сбыту ценной древесины дуба на более чем 1 млн грн. Депутату сообщено о подозрении. Подозреваемый является председателем профильной комиссии облсовета и вместо контроля лесной сферы и защиты природы соорганизовал схему нелегальной продажи ценной древесины дуба. По материалам следствия, народный избранник действовал в сговоре с руководителем одного из надлесничеств. Речь идет о преступлении, которое правоохранители разоблачили в июне 2025 года. Как сообщалось ранее, руководитель Береговского надлесничества филиала "Карпатский лесной офис" ГП "Леса Украины" наладил продажу древесины дуба высших сортов без законных на то оснований
Сообщается, что для реализации плана в официальных документах надлесничества ценный дуб выдали за обычные дрова. Реализовывали предприятию, не имевшему соответствующих разрешений на ее получение.
Депутат облсовета лично договаривался с конечным покупателем из Ровенской области о незаконных поставках. Около 400 тыс. гривен за одну из них были переведены на банковский счет жены депутата. Общая стоимость незаконно реализованной древесины составляет более 1 млн. гривен
Руководитель Закарпатской областной прокуратуры сообщил о подозрении депутату в перевозке и сбыте незаконно срубленных деревьев по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УК Украины).
Дополнение
В июне руководителю Береговского надлесничества филиала "Карпатский лесной офис" ГП "Леса Украины" сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.
По материалам следствия, в течение марта-апреля 2025 года должностное лицо с использованием служебного положения наладило продажу древесины дуба высших сортов. Ее реализовывали предприятиям без законных на то оснований.
В 2023 году в Мукачево возле одной из парикмахерских неизвестный поджег припаркованный автомобиль, принадлежавший Георгию Горвату. Момент поджога машины зафиксировали камеры видеонаблюдения. Автомобиль выгорел полностью. Полиция открыла уголовное дело по статье об умышленном поджоге.
Горват рассказывал, что приехал в парикмахерскую и в то время автомобиль, припаркованный возле заведения, поджег неизвестный. По словам депутата, машина принадлежит его жене.
Полиция сейчас открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УКУ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога).