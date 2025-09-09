$41.250.03
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранника

Киев • УНН

 3804 просмотра

Депутату Закарпатского облсовета Георгию Горвату сообщено о подозрении в незаконном сбыте древесины дуба на более чем 1 млн грн. Это не первый скандал, связанный с семьей депутата, в частности его сына ранее задерживали за ограбление.

Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранника

Сегодня, 9 сентября, Офисом Генерального прокурора было сообщено о подозрении депутату Закарпатского облсовета Георгию Горвату в незаконном сбыте ценной древесины дуба на более чем 1 млн грн. Как оказалось, это уже не впервые, когда семья Горват попадает в заголовки новостей. В частности, в августе сына Горвата Андрея заподозрили в ограблении вместе с товарищем женщины с инвалидностью, после чего суд отправил его под стражу, однако уже в конце августа он вышел из СИЗО под "опеку родителей". В каких скандалах была замечена семья депутата - разбирался УНН

Контекст  

Как сообщал УНН, сегодня, 9 сентября, прокуроры установили причастность депутата Закарпатского облсовета, председателя постоянной комиссии областного совета по вопросам экологии и использования природных ресурсов, агропромышленного комплекса и развития села Георгия Горвата к незаконному сбыту ценной древесины дуба на более чем 1 млн грн.

По материалам следствия, народный избранник действовал в сговоре с руководителем одного из надлесничеств. Речь идет о преступлении, которое правоохранители разоблачили в июне 2025 года. Как сообщалось ранее, руководитель Береговского надлесничества филиала "Карпатский лесной офис" ГП "Леса Украины" наладил продажу древесины дуба высших сортов без законных на то оснований 

- сообщили в прокуратуре. 

Для реализации плана в официальных документах надлесничества ценный дуб выдали за обычные дрова. Реализовывали предприятию, не имевшему соответствующих разрешений на ее получение.

По данным прокуратуры, Горват лично договаривался с конечным покупателем из Ровенской области о незаконных поставках. Около 400 тыс. гривен за одну из них были переведены на банковский счет жены депутата. Общая стоимость незаконно реализованной древесины составляет более 1 млн гривен. 

Причастен к незаконному сбыту ценной древесины дуба на сумму более 1 млн грн: депутату Закарпатского облсовета Горвату сообщено о подозрении09.09.25, 15:27 • 2278 просмотров

В июне руководителю Береговского надлесничества филиала "Карпатский лесной офис" ГП "Леса Украины" сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.

По материалам следствия, в течение марта-апреля 2025 года должностное лицо с использованием служебного положения наладило продажу древесины дуба высших сортов. Ее реализовывали предприятиям без законных на то оснований.

Семья Горват снова в центре внимания СМИ

Отметим, что это уже не впервые, когда семья Горват появляется в заголовках новостей. 

В 2023 году в Мукачево возле одной из парикмахерских неизвестный поджег припаркованный автомобиль, принадлежавший Георгию Горвату. Момент поджога машины зафиксировали камеры видеонаблюдения. Автомобиль выгорел полностью. Полиция открыла уголовное дело по статье об умышленном поджоге.

Горват рассказывал, что приехал в парикмахерскую и в то время автомобиль, припаркованный возле заведения, поджег неизвестный. По словам депутата, машина принадлежит его жене.

В январе 2024 года неизвестный бросил гранату во двор частного дома Горвата. В результате взрыва никто из людей не пострадал. 

Кроме того, в августе 2025 его 17-летнего сына Горвата Андрея задержали по подозрению в групповом ограблении в Мукачево женщины с инвалидностью, которая переехала на Закарпатье из оккупированного Донецка. 

Как сообщали в ГУ Нацполиции в Закарпатской области, в августе в полицию обратилась 29-летняя уроженка Донетчины и сообщила, что в поселке Кольчино Мукачевского района знакомый с виду парень ограбил ее.

Полицейские опросили заявительницу и выяснили, что фигурант открыто завладел ее сумкой, в которой были документы, более 5 100 евро и наличные в национальной валюте.

Используя возможности отдела криминального анализа было установлено, что к совершению грабежа причастен 19-летний мукачевец. Кроме этого, в ходе расследования выяснилось, что фигурант действовал в сговоре с 17-летним знакомым, который оказался сыном депутата Закарпатского облсовета Георгия Горвата - Андрей. 

Обоих злоумышленников полицейские разыскали. У них была обнаружена и изъята часть похищенных у потерпевшей денег. Фигурантов полицейские задержали и поместили в изолятор временного содержания. 

Уже через несколько дней суд избрал меры пресечения для Андрея Горвата и его товарища в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога по 9 млн 992 тыс. грн для каждого.

14 августа журналист Виталий Глагола сообщил, что мама Андрея внесла залог за сына в размере 10 млн гривен, после чего Горвата-младшего выпустили на свободу. 

У Горвата изъяли загранпаспорт, однако теперь он снова на свободе.

21 августа Закарпатский апелляционный суд частично удовлетворил апелляцию Горвата и применил к нему меру пресечения в виде "передачи несовершеннолетнего подозреваемого под надзор отцу, на срок до 5 октября 2025 года". 

Также суд обязал отца Горвата обеспечивать прибытие несовершеннолетнего подозреваемого к следователю, дознавателю, прокурору, следственному судье, суду, а также его надлежащее поведение.

Постановление действует до 5 октября 2025 года включительно. 

Глагола также сообщал, что впоследствии, по решению апелляционного суда, семье Горвата должны были вернуть 10 млн грн залога, а его товарищу Максиму Гаврильцу отменили залог и заменили содержание под стражей на круглосуточный домашний арест.

Также отметим, что в сети утверждалось, что после того, как суд отпустил Андрея Горвата, Георгий Горват якобы выехал за границу. 

"Основанием для выезда за границу стала командировка от облсовета, но настоящая причина выезда - подозрение, которое на днях якобы должны были ему вручить. Что интересно - пограничники будто бы имели негласное указание не выпускать депутата за границу, но кто-то ее похоже не так понял", - утверждал Telegram-канал Середич.info 23 августа. 

В какую страну якобы выехал Горват не указывалось, однако в 2022 году в сети появилась информация, что он имеет также гражданство Венгрии, из-за чего он был добавлен в базу "Миротворец". 

Сам же Горват тогда заявил, что информация является фейковой. 

Павел Башинский

