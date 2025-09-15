Спецпрокуроры разоблачили новые схемы хищения древесины на 32,8 млн грн в ГП "Леса Украины"

Правоохранители выявили более десятка правонарушений в ГП "Леса Украины" за неделю, что привело к убыткам государству по меньшей мере на 32,8 млн грн. Сообщено о подозрении 11 лицам, а дело в отношении 3 лиц направлено в суд.