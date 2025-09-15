Спецпрокуроры разоблачили новые схемы хищения древесины на 32,8 млн грн в ГП "Леса Украины"

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Эксклюзив
05:44 • 13191 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
03:31 • 14034 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 16926 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 24729 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 49101 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 69236 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 103818 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 86127 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 84309 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 46844 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
Популярные новости
Западные эксперты требуют отправки авиации НАТО в Украину после вторжения РФ в Польшу14 сентября, 23:13 • 13211 просмотра
Враг атаковал Запорожье ночью, одна из общин осталась без света, горят частные домаPhoto15 сентября, 00:48 • 13687 просмотра
NASA показало звездный пейзаж карликовой галактики вблизи Млечного Пути15 сентября, 02:27 • 7774 просмотра
ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО02:59 • 10951 просмотра
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink05:13 • 12297 просмотра
публикации
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 766 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 15233 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 93699 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 65927 просмотра
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto08:11 • 652 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина07:06 • 2482 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 21231 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 27946 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 76928 просмотра
Спецпрокуроры разоблачили новые схемы хищения древесины на 32,8 млн грн в ГП "Леса Украины"

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Правоохранители выявили более десятка правонарушений в ГП "Леса Украины" за неделю, что привело к убыткам государству по меньшей мере на 32,8 млн грн. Сообщено о подозрении 11 лицам, а дело в отношении 3 лиц направлено в суд.

Спецпрокуроры разоблачили новые схемы хищения древесины на 32,8 млн грн в ГП "Леса Украины"

Спецпрокуроры разоблачили новые незаконные схемы в ГП "Леса Украины". Правоохранители выявили более десятка правонарушений за неделю: от подделки документов и незаконных рубок до поджогов и контрабанды древесины. Государство потеряло не менее 32,8 млн грн. Об этом сообщают в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Подробности

В госпредприятии "Леса Украины" правоохранители снова сделали громкие разоблачения преступлений. Специализированная экологическая прокуратура совместно с полицией и областными прокуратурами расследует серию нарушений в разных регионах страны.

Причастен к незаконному сбыту ценной древесины дуба на сумму более 1 млн грн: депутату Закарпатского облсовета Горвату сообщено о подозрении09.09.25, 15:27 • 3848 просмотров

По результатам расследований сообщено о подозрении 11 лицам, а также направлен в суд обвинительный акт в отношении 3 лиц. Общая сумма установленного ущерба государству составляет не менее 32,8 млн грн 

– говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.  

По информации правоохранителей, на Закарпатье троих старших мастеров леса подозревают в попытке незаконно присвоить более 600 кубов ели. Государство могло потерять более 1,1 млн грн.

Другой мастер "прозевал" незаконную вырубку более сотни деревьев. Убытки – 1,6 млн грн.

Депутат облсовета вместе с руководителем надлесничества организовали незаконную перевозку и сбыт 38 кубов древесины. Ущерб государству – более 1 млн грн.

Житель села Подгорное поджег сухую растительность, из-за чего выгорело 70 гектаров леса. Убытки – около 24 млн грн.

31 человек на Закарпатье получил подозрения: убытки более 86 миллионов09.09.25, 23:22 • 12887 просмотров

В Винницкой области трое мужчин незаконно вырубили более 40 деревьев в заповеднике. Выявлено 6 эпизодов их деятельности. Государство потеряло более 2,5 млн грн.

На Буковине мастера леса подозревают в растрате 48 кубов древесины стоимостью более 150 тыс. грн. Кроме того, руководитель частной фирмы пытался вывезти за границу 329 бревен на сумму около 100 тыс. грн.

По информации ОГП, в суд уже передано дело в отношении трех лиц, которых обвиняют в контрабанде леса, подделке документов и отмывании денег. Сумма ущерба – более 2,8 млн грн.

Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранника09.09.25, 19:51 • 63568 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Государственная граница Украины
Винницкая область
Закарпатская область
Буковина