Спецпрокуроры разоблачили новые схемы хищения древесины на 32,8 млн грн в ГП "Леса Украины"
Правоохранители выявили более десятка правонарушений в ГП "Леса Украины" за неделю, что привело к убыткам государству по меньшей мере на 32,8 млн грн. Сообщено о подозрении 11 лицам, а дело в отношении 3 лиц направлено в суд.
Спецпрокуроры разоблачили новые незаконные схемы в ГП "Леса Украины". Правоохранители выявили более десятка правонарушений за неделю: от подделки документов и незаконных рубок до поджогов и контрабанды древесины. Государство потеряло не менее 32,8 млн грн. Об этом сообщают в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Подробности
В госпредприятии "Леса Украины" правоохранители снова сделали громкие разоблачения преступлений. Специализированная экологическая прокуратура совместно с полицией и областными прокуратурами расследует серию нарушений в разных регионах страны.
По результатам расследований сообщено о подозрении 11 лицам, а также направлен в суд обвинительный акт в отношении 3 лиц. Общая сумма установленного ущерба государству составляет не менее 32,8 млн грн
По информации правоохранителей, на Закарпатье троих старших мастеров леса подозревают в попытке незаконно присвоить более 600 кубов ели. Государство могло потерять более 1,1 млн грн.
Другой мастер "прозевал" незаконную вырубку более сотни деревьев. Убытки – 1,6 млн грн.
Депутат облсовета вместе с руководителем надлесничества организовали незаконную перевозку и сбыт 38 кубов древесины. Ущерб государству – более 1 млн грн.
Житель села Подгорное поджег сухую растительность, из-за чего выгорело 70 гектаров леса. Убытки – около 24 млн грн.
В Винницкой области трое мужчин незаконно вырубили более 40 деревьев в заповеднике. Выявлено 6 эпизодов их деятельности. Государство потеряло более 2,5 млн грн.
На Буковине мастера леса подозревают в растрате 48 кубов древесины стоимостью более 150 тыс. грн. Кроме того, руководитель частной фирмы пытался вывезти за границу 329 бревен на сумму около 100 тыс. грн.
По информации ОГП, в суд уже передано дело в отношении трех лиц, которых обвиняют в контрабанде леса, подделке документов и отмывании денег. Сумма ущерба – более 2,8 млн грн.
