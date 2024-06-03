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На Буковині викрито посадовців, які організували незаконну рубку лісу на майже 4 млн грн

На Буковині викрито посадовців, які організували незаконну рубку лісу на майже 4 млн грн

Київ • УНН

 • 76166 перегляди

Чиновники на Буковині організували незаконну вирубку 206 дерев на суму майже 4 мільйони гривень, підробивши документи та залучивши приватну фірму.

Правоохоронці повідомили про підозру лісничому та двом майстрам лісу Берегометського лісомисливського господарства у Чернівецькій області за фактом незаконної порубки деревини на майже 3,7 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ДБР, пише УНН.

Посадовці підробляли документи щодо необхідності проведення санітарно-вибіркових рубок дерев, які були здоровими та не мали б бути зрубані. Також вони вказували у документах недостовірні відомості щодо стану та об’єму зрубаної деревини, аби штучно створити її надлишок,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що безпосередньою вирубкою лісу займалася приватна фірма рідної сестри лісничого. Він сам керував роботами начебто від її імені та укладав договори з лісгоспом.За такою схемою зловмисникам вдалося протиправно зрубати, а згодом продати 206 дерев. Сума завданих державі збитків становить 3 млн 700 тис. грн.

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Фігуранти підозрюються у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб, службовому підробленні за попередньою змовою групою осіб та у незаконній порубці дерев у лісах, вчинених повторно, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Незаконна вирубка деревини – після обстеження територій Чорнобильської зони порушень не виявлено24.05.24, 13:42 • 15807 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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