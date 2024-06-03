На Буковине разоблачены чиновники, которые организовали незаконную рубку леса на почти 4 млн грн

Правоохранители сообщили о подозрении лесничему и двум мастерам леса Берегометского лесоохотничьего хозяйства в Черновицкой области по факту незаконной порубки древесины на почти 3,7 млн грн. об этом сообщает пресс служба ГБР, пишет УНН.

Чиновники подделывали документы о необходимости проведения санитарно-выборочных рубок деревьев, которые были здоровыми и не должны быть срублены. Также они указывали в документах недостоверные сведения о состоянии и объеме срубленной древесины, чтобы искусственно создать ее избыток, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что непосредственной вырубкой леса занималась частная фирма родной сестры лесничего. Он сам руководил работами якобы от ее имени и заключал договоры с лесхозом.По такой схеме злоумышленникам удалось противоправно срубить, а впоследствии продать 206 деревьев. Сумма нанесенного государству ущерба составляет 3 млн 700 тыс. грн.

Фигуранты подозреваются в превышении служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, по предварительному сговору группой лиц, служебном подлоге по предварительному сговору группой лиц и в незаконной порубке деревьев в лесах, совершенных повторно, повлекшем тяжкие последствия, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Незаконная вырубка древесины - после обследования территорий Чернобыльской зоны нарушений не выявлено