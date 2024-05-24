Незаконная вырубка древесины - после обследования территорий Чернобыльской зоны нарушений не выявлено

За более чем 3 месяца обследований группой по вопросам защиты заповедного фонда зоны отчуждения выявлены нарушения по 1500 деревьев. Проверка сделана повторно, - подтверждено, что ситуация улучшается, поскольку незаконных вырубок древесины не обнаружено.

Об этом передает УНН со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Во время повторного обследования территорий Чернобыльской зоны с 16 апреля 2024 года нарушений законодательства и незаконных вырубок древесины не выявлено. - говорится в сообщении.

Соответствующий вывод подкрепляет предыдущую деятельность Межведомственной рабочей группы по вопросам защиты природно-заповедного фонда зоны отчуждения.

По результатам проверок в течение 3 месяцев выявлено:

15 случаев незаконных рубок;

срублено около 1500 деревьев;



сделан вывод, что потеря вследствие незаконных действий касались территории в 1 тысячу кубических метров;



Эквивалент - 20 железнодорожных вагонов древесины.



Заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александра Краснолуцкого:

Прекращение незаконных рубок в Чернобыльской зоне является нашим приоритетом. Благодаря усилиям Межведомственной рабочей группы, мы смогли остановить эти преступления и ввести эффективные меры контроля. Это значительный шаг вперед в защите нашего природного наследия и создании экологической безопасности - отметил чиновник.

Для предотвращения рубок усилен контроль по въезду и выезду на территорию заповедника благодаря помощи полиции и военных и начато патрулирование территории Чернобыльского заповедника дронами.

Выявленные материалы после незаконных рубок переданы в правоохранительные органы, по фактам преступлений открыты уголовные производства.

Важно: объявлено подозрения преступной группировке, которая занималась незаконной вырубкой дубов в Зоне отчуждения.

Напомним,

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