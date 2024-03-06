Вирубка лісів у білорусі для наступу на Київ: у ЦПД спростували вкид рф
Київ • УНН
Повідомлення про вирубку лісів у білорусі для наступу росії на Київ не відповідають дійсності, повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.
Інформація про нібито вирубку лісів у білорусі для наступу рф на Київ не відповідає дійсності. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, передає УНН.
Деталі
Фіксуються чергові вкиди ворога про наступ на Київ і "вирубку лісів у Білорусі для цього", що поширюють також "українські блогери", які втекли з України. Інформація не відповідає дійсності, вона вигадана і є складовою російської дезінформаційної кампанії, мета якої – посіяти паніку в Україні
Доповнення
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомляв, що на кордоні з білоруссю ситуація повністю стабільна. Прикордонники не спостерігають ні переміщення техніки, ні особового складу поблизу кордону.