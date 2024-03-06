Вырубка лесов в беларуси для наступления на Киев: в ЦПД опровергли вброс рф

Информация о якобы вырубке лесов в Беларуси для наступления рф на Киев не соответствует действительности. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН.

Детали

Фиксируются очередные вбросы врага о наступлении на Киев и "вырубке лесов в Беларуси для этого", которые распространяют также "украинские блогеры", сбежавшие из Украины. Информация не соответствует действительности, она выдумана и является частью российской дезинформационной кампании, цель которой - посеять панику в Украине - говорится в сообщении.

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Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал, что на границе с Беларусью ситуация полностью стабильна. Пограничники не наблюдают ни перемещения техники, ни личного состава вблизи границы.