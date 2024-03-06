На кордоні з білоруссю ситуація повністю стабільна, робота ДРГ не відмічається - Демченко
Київ • УНН
Ситуація на кордоні з Білоруссю повністю стабільна, переміщення техніки та особового складу не зафіксовано, ознак роботи диверсійно-розвідувальних груп противника поблизу кордону не виявлено, повідомляє речник Державної прикордонної служби України.
На кордоні з білоруссю ситуація повністю стабільна. Прикордонники не спостерігають ні переміщення техніки, ні особового складу поблизу кордону.
Також прикордонники не відмічають роботу ворожих диверсійно-розвідувальних груп, розповів в коментарі кореспонденту УНН речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
На кордоні з білоруссю ситуація повністю стабільна. По той бік кордону немає ні переміщення техніки, ні особового складу поряд нашого кордону. Ну і також ми не відмічаємо роботу ДРГ. Крім того, треба розуміти, що на території білорусі, росія зараз немає достатніх сил, щоб здійснити повторне повномасштабне вторгнення
Нагадаємо
Міністр оборони білорусі віктор хренін заявив, що Україна нібито зосередила на кордоні ударне угруповання чисельністю 112-114 тис. військових.