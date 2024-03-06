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Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
  •  45463 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

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За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
  •  72906 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

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Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
  •  55643 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

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На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
  •  51957 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

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Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
  •  72763 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

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Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
  •  167023 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

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Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
05.03.24  •  211364 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

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Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
05.03.24  •  160106 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
04.03.24  •  186200 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

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Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
04.03.24  •  204834 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
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Новости по теме

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Ситуация на границе с Беларусью полностью стабильная, перемещение техники и личного состава не зафиксировано, признаков работы диверсионно-разведывательных групп противника вблизи границы не обнаружено, сообщает представитель Государственной пограничной службы Украины.

Война •   •  51957 просмотра
Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Премьер Баварии Зедер о поставках Taurus в Украину: Это оружие должно быть использовано

Премьер-министр Баварии Зёдер призвал к новому голосованию в Бундестаге по поставкам крылатых ракет Taurus в Украину и возобновлению их производства для Бундесвера.

Война •   •  13383 просмотра
Премьер Баварии Зедер о поставках Taurus в Украину: Это оружие должно быть использовано

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба".

Политика •   •  39238 просмотра
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

российский суд признал Коломойского "экстремистом" и конфисковал бизнес-активы

российский суд назвал украинского бизнесмена Игоря Коломойского "экстремистом" и постановил конфисковать его бизнес-активы в рф.

Политика •   •  13236 просмотра
российский суд признал Коломойского "экстремистом" и конфисковал бизнес-активы

Курс валют по состоянию на 6 марта: ослабление гривны

Гривна обесценилась по отношению к доллару и евро 6 марта: курс доллара вырос на 5 копеек, а евро - на 2-10 копеек на покупке и продаже.

Экономика •   •  11822 просмотра
Курс валют по состоянию на 6 марта: ослабление гривны

россияне утром ударили по Донецкой области, есть жертва

63-летняя женщина умерла от ранений, полученных во время обстрела села Нетайлово Очеретинской громады.

Война •   •  12342 просмотра
россияне утром ударили по Донецкой области, есть жертва

Эсминец США отразил атаку хуситов: сбиты противокорабельная ракета и три беспилотника

Эсминец ВМС США "Карни", находящийся в Красном море, сбил противокорабельную баллистическую ракету и три ударных беспилотника, запущенных поддерживаемыми Ираном силами Хути в Йемене 5 марта.

Новости Мира •   •  11349 просмотра
Эсминец США отразил атаку хуситов: сбиты противокорабельная ракета и три беспилотника

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на шести пунктах пропуска на границе с Украиной, где в очередях стоят около 2300 грузовиков.

Общество •   •  72763 просмотра
Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Глава МИД Франции: мы должны победить россию, не ведя войну против нее - это установленные Макроном рамки

Министр иностранных дел Франции заявил, что сообщения, отправленные Францией, а также европейцами, являются "элементом баланса сил" с россией.

Война •   •  18917 просмотра
Глава МИД Франции: мы должны победить россию, не ведя войну против нее - это установленные Макроном рамки

Министр энергетики Галущенко исключил возможность продолжения транзита российского газа

Министр энергетики Украины Герман Галущенко исключил любую возможность коммерческих соглашений о продолжении транспортировки российского газа через территорию Украины после окончания срока действия действующего транзитного соглашения.

Экономика •   •  15682 просмотра
Министр энергетики Галущенко исключил возможность продолжения транзита российского газа