На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильна. Пограничники не наблюдают ни перемещения техники, ни личного состава вблизи границы.

Также пограничники не отмечают работу вражеских диверсионно-разведывательных групп, рассказал в комментарии корреспонденту УНН спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная. По ту сторону границы нет ни перемещения техники, ни личного состава рядом с нашей границей. Ну и также мы не отмечаем работу ДРГ. Кроме того, надо понимать, что на территории Беларуси, россия сейчас нет достаточных сил, чтобы осуществить повторное полномасштабное вторжение - сказал Демченко.

Напомним,

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Украина якобы сосредоточила на границе ударную группировку численностью 112-114 тыс. военных.