Міністр оборони білорусі заявив, що Україна нібито зосередила на кордоні понад 100 тис. військових
Київ • УНН
Міністр оборони білорусі стверджує, що Україна розмістила понад 100 000 військовослужбовців біля білоруського кордону.
Міністр оборони білорусі віктор хренін заявив, що Україна нібито зосередила на кордоні ударне угруповання чисельністю 112-114 тис. військових. Про це повідомляють білоруські ЗМІ, пише УНН.
На сьогодні - близько 112-114 тис. це угруповання. З них для безпосередньої охорони українсько-білоруського кордону залучаються близько 17 тис.,
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Також хренін зазначив, що така ситуація не потребує нарощування додаткових військових сил білорусі на кордоні з Україною.
Крім цього, за його словами, лише з серпня 2023 року було зафіксовано 6 порушень державного кордону у повітряному просторі.
Ми на всі порушення реагуємо. Коли потрібно - піднімається наша бойова авіація, наводяться відповідно до ступеня готовності зенітно-ракетні війська. Якщо вже зовсім втрачені гальма з їхнього боку, звичайно, ми збиватимемо, церемонитися не будемо,
Нагадаємо
білоруський диктатор олександр лукашенко заявив про нібито затримання диверсантів на українському кордоні, які перекидали вибухівку для здійснення диверсій насамперед на території росії та білорусі.