Министр обороны беларуси заявил, что Украина якобы сосредоточила на границе более 100 тыс. военных

Министр обороны беларуси виктор хренин заявил, что Украина якобы сосредоточила на границе ударную группировку численностью 112-114 тыс. военных. Об этом сообщают белорусские СМИ, пишет УНН.

На сегодня - около 112-114 тыс. это группировка. Из них для непосредственной охраны украинско-белорусской границы привлекаются около 17 тыс, - сказал хренов.

Детали

Также хренин отметил, что такая ситуация не требует наращивания дополнительных военных сил беларуси на границе с Украиной.

Кроме этого, по его словам, только с августа 2023 года было зафиксировано 6 нарушений государственной границы в воздушном пространстве.

Мы на все нарушения реагируем. Когда нужно - поднимается наша боевая авиация, приводятся в соответствии со степенью готовности зенитно-ракетные войска. Если уж совсем потеряны тормоза с их стороны, конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем, - сказал хренов.

Напомним

белорусский диктатор александр лукашенко заявил о якобы задержании диверсантов на украинской границе, которые перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории россии и беларуси.