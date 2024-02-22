Министр обороны беларуси заявил, что Украина якобы сосредоточила на границе более 100 тыс. военных
Киев • УНН
Министр обороны беларуси утверждает, что Украина разместила более 100 000 военнослужащих у белорусской границы.
Министр обороны беларуси виктор хренин заявил, что Украина якобы сосредоточила на границе ударную группировку численностью 112-114 тыс. военных. Об этом сообщают белорусские СМИ, пишет УНН.
На сегодня - около 112-114 тыс. это группировка. Из них для непосредственной охраны украинско-белорусской границы привлекаются около 17 тыс,
Детали
Также хренин отметил, что такая ситуация не требует наращивания дополнительных военных сил беларуси на границе с Украиной.
Кроме этого, по его словам, только с августа 2023 года было зафиксировано 6 нарушений государственной границы в воздушном пространстве.
Мы на все нарушения реагируем. Когда нужно - поднимается наша боевая авиация, приводятся в соответствии со степенью готовности зенитно-ракетные войска. Если уж совсем потеряны тормоза с их стороны, конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем,
Напомним
белорусский диктатор александр лукашенко заявил о якобы задержании диверсантов на украинской границе, которые перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории россии и беларуси.
Министр обороны беларуси заявил, что Украина якобы сосредоточила на границе более 100 тыс. военных
Министр обороны беларуси утверждает, что Украина разместила более 100 000 военнослужащих у белорусской границы.
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