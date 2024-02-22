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Министр обороны беларуси заявил, что Украина якобы сосредоточила на границе более 100 тыс. военных

Министр обороны беларуси заявил, что Украина якобы сосредоточила на границе более 100 тыс. военных

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 12:21  •  12236 просмотра

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Министр обороны беларуси утверждает, что Украина разместила более 100 000 военнослужащих у белорусской границы.

Министр обороны беларуси виктор хренин заявил, что Украина якобы сосредоточила на границе ударную группировку численностью 112-114 тыс. военных. Об этом сообщают белорусские СМИ, пишет УНН.

На сегодня - около 112-114 тыс. это группировка. Из них для непосредственной охраны украинско-белорусской границы привлекаются около 17 тыс,

- сказал хренов.

Детали

Также хренин отметил, что такая ситуация не требует наращивания дополнительных военных сил беларуси на границе с Украиной.

Кроме этого, по его словам, только с августа 2023 года было зафиксировано 6 нарушений государственной границы в воздушном пространстве.

Мы на все нарушения реагируем. Когда нужно - поднимается наша боевая авиация, приводятся в соответствии со степенью готовности зенитно-ракетные войска. Если уж совсем потеряны тормоза с их стороны, конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем,

- сказал хренов.

Напомним

белорусский диктатор александр лукашенко заявил о якобы задержании диверсантов на украинской границе, которые перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории россии и беларуси.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
ukrainaУкраина
Міністр оборони білорусі заявив, що Україна нібито зосередила на кордоні понад 100 тис. військових
Belarusian Defense Minister says Ukraine has allegedly deployed more than 100,000 troops on the border
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