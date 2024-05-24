В беларусь прилетел самолет януковича - СМИ

Сегодня, 24 мая, в аэропорту гомеля, что в беларуси, приземлился самолет виктора януковича, сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", передает УНН.

Детали

Как сообщается, в 12:50 в аэропорту гомель приземлился самолет виктора януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617).

Последний раз янукович был в беларуси в марте 2022 года.

Добавим

Также мониторинговая группа сообщает, что в беларусь прилетел новый министр обороны рф. На аэродром "Мачулищи" приземлился Ту-214ПУ-СБУС с регистрационным номером RA-64530, который принадлежит министерству обороны рф. По данным СМИ, на этом самолете в минск прибыл новый глава МО рф андрей белоусов.

Дополнение

23 мая путин прибыл с двухдневным официальным визитом в белоруссию.

российский диктатор владимир путин заявил, что в ходе визита в белоруссию намерен обсудить с самопровозглашённым президентом александром лукашенко вопросы "безопасности", а также ядерных учений россии с участием белоруссии.