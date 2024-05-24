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путін обговорить з лукашенком другу фазу ядерних навчань росії за участю білоруських військових

путін обговорить з лукашенком другу фазу ядерних навчань росії за участю білоруських військових

Київ • УНН

 • 16503 перегляди

путін, в ході візиту до білорусі має намір обговорити з самопроголошеним президентом олександром лукашенко питання "безпеки", а також ядерних навчань росії за участю білоруських військових.

російський диктатор володимир путін заявив, що в ході візиту до білорусі має намір обговорити з самопроголошеним президентом олександром лукашенко питання "безпеки", а також ядерних навчань росії за участю білоруських військових. Про це повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.

Багато чого зроблено (у білорусько-російських відносинах – ред.) нашими колегами (членами урядів білорусі та росії – ред.) останнім часом за безпосередньо нашої участі та підтримки. Сьогодні і завтра все це обговоримо, у тому числі питання безпеки, яким ви приділяєте велику увагу,

- сказав путін під час зустрічі із лукашенком, яка проходила в аеропорту мінська.

Також путін заявив, що планує обговорити з лукашенком другу фазу ядерних навчань росії за участю білоруських військових.

"Поговоримо про другу фазу навчань. Це пов'язано із прямою участю наших білоруських друзів, колег у військовій сфері у цих заходах", - зазначив путін.

Доповнення

23 травня путін прибув із дводенним офіційним візитом до білорусі.

Повідомлялося, що диктатори обговорять міжнародний порядок денний, обстановку в регіоні та "спільне реагування на виклики та загрози, що виникають".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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