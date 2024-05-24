путин обсудит с лукашенко вторую фазу ядерных учений россии с участием белорусских военных

российский диктатор владимир путин заявил, что в ходе визита в белоруссию намерен обсудить с самопровозглашенным президентом александром лукашенко вопросы "безопасности", а также ядерных учений россии с участием белорусских военных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Многое сделано (в белорусско-российских отношениях - ред.) нашими коллегами (членами правительств беларуси и россии - ред.) в последнее время при непосредственно нашем участии и поддержке. Сегодня и завтра все это обсудим, в том числе вопросы безопасности, которым вы уделяете большое внимание, - сказал путин во время встречи с лукашенко, которая проходила в аэропорту минска.

Также путин заявил, что планирует обсудить с лукашенко вторую фазу ядерных учений россии с участием белорусских военных.

"Поговорим о второй фазе учений. Это связано с прямым участием наших белорусских друзей, коллег в военной сфере в этих мероприятиях", - отметил Путин.

Дополнение

23 мая путин прибыл с двухдневным официальным визитом в белоруссию.

Сообщалось, что диктаторы обсудят международную повестку дня, обстановку в регионе и "совместное реагирование на возникающие вызовы и угрозы".