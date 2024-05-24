путин обсудит с лукашенко вторую фазу ядерных учений россии с участием белорусских военных

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
  •  57305 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  43949 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
  •  56651 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
  •  101371 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
  •  101978 просмотра

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
  •  123003 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
23 мая 2024, 08:25  •  125168 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  161934 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  153610 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  136240 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Новости по теме
путин обсудит с лукашенко вторую фазу ядерных учений россии с участием белорусских военных

путин обсудит с лукашенко вторую фазу ядерных учений россии с участием белорусских военных

  •  7116 просмотра
Китай провел имитацию ракетных ударов и поднял бомбардировщики во время учений вблизи Тайваня

Китай провел имитацию ракетных ударов и поднял бомбардировщики во время учений вблизи Тайваня

  •  6980 просмотра
В течение суток на фронте зафиксировано 113 боевых столкновений - Генштаб

В течение суток на фронте зафиксировано 113 боевых столкновений - Генштаб

  •  7967 просмотра
Греция изучает новые и старые запросы Украины о военной помощи - СМИ

Греция изучает новые и старые запросы Украины о военной помощи - СМИ

  •  9441 просмотра
Уже 11 тысяч человек эвакуированы в Харьковской области из трех районов

Уже 11 тысяч человек эвакуированы в Харьковской области из трех районов

  •  7865 просмотра
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
Эксклюзив

  •  48236 просмотра
Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

  •  34463 просмотра
Женщина пострадала из-за вечернего вражеского обстрела Харькова, в области за сутки 9 погибших - ОВА

Женщина пострадала из-за вечернего вражеского обстрела Харькова, в области за сутки 9 погибших - ОВА

  •  10295 просмотра
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
Эксклюзив

  •  49223 просмотра
Украинские пилоты после окончания учений на F-16 в США возвращаются в Европу для дальнейшей подготовки - Евлаш

Украинские пилоты после окончания учений на F-16 в США возвращаются в Европу для дальнейшей подготовки - Евлаш

  •  9924 просмотра

Популярные

Во временно оккупированной Алуште был взорван важный российский узел связи

Во временно оккупированной Алуште был взорван важный российский узел связи

  •  75446 просмотра
День славянской письменности и культуры, Всемирный день видеоигр, Европейский день парков. Что еще можно отметить 24 мая

День славянской письменности и культуры, Всемирный день видеоигр, Европейский день парков. Что еще можно отметить 24 мая

  •  98235 просмотра
Украинские пилоты завершили обучение на F-16 в США

Украинские пилоты завершили обучение на F-16 в США

  •  100426 просмотра
Жителей захваченного Крыма заставляют подписывать контракты с минобороны рф

Жителей захваченного Крыма заставляют подписывать контракты с минобороны рф

  •  94189 просмотра
Тактическая вражеская авиация действует в Харьковской области Украины

Тактическая вражеская авиация действует в Харьковской области Украины

  •  51963 просмотра

Публикации

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
Эксклюзив

  •  101371 просмотра
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
Эксклюзив

  •  101978 просмотра
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  182629 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  222203 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  320874 просмотра

путин обсудит с лукашенко вторую фазу ядерных учений россии с участием белорусских военных

путин, в ходе визита в белоруссию намерен обсудить с самопровозглашенным президентом александром лукашенко вопросы "безопасности", а также ядерных учений россии с участием белорусских военных.

Новости Мира •   •  7116 просмотра
путин обсудит с лукашенко вторую фазу ядерных учений россии с участием белорусских военных

Китай провел имитацию ракетных ударов и поднял бомбардировщики во время учений вблизи Тайваня

Китай провел имитацию ракетных ударов и отправил бомбардировщики с боевыми ракетами вблизи Тайваня, проверяя свою способность захватить контроль над ключевыми районами в рамках двухдневных военных учений вокруг острова.

Новости Мира •   •  6980 просмотра
Китай провел имитацию ракетных ударов и поднял бомбардировщики во время учений вблизи Тайваня

В течение суток на фронте зафиксировано 113 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 113 боевых столкновений между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами на разных участках фронта, во время которых украинские войска успешно отбили многочисленные российские атаки и нанесли противнику значительные потери.

Война •   •  7967 просмотра
В течение суток на фронте зафиксировано 113 боевых столкновений - Генштаб

Греция изучает новые и старые запросы Украины о военной помощи - СМИ

Греция изучает старые и новые запросы Украины на военную помощь, включая ракеты, зенитные системы, истребители и боеприпасы, гарантируя при этом, что это не будет иметь негативного влияния на способность ее собственных вооруженных сил.

Война •   •  9441 просмотра
Греция изучает новые и старые запросы Украины о военной помощи - СМИ

Уже 11 тысяч человек эвакуированы в Харьковской области из трех районов

11 018 человек эвакуированы из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов Харьковской области из-за усиления вражеских обстрелов.

Общество •   •  7865 просмотра
Уже 11 тысяч человек эвакуированы в Харьковской области из трех районов

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

НАБУ подозревает бывшего министра Николая Сольского в незаконной помощи бойцам АТО приватизировать землю, которая якобы принадлежала Национальной аграрной академии наук, несмотря на решение Верховного суда о том, что эта земля не имела отношения к НААНУ.

политика •   •  48236 просмотра
Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Байден, вероятно, пропустит Саммит мира в Швейцарии, чтобы принять участие в сборе средств для своей кампании в Калифорнии с участием таких знаменитостей, как Джордж Клуни и Джулия Робертс.

политика •   •  34463 просмотра
Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Женщина пострадала из-за вечернего вражеского обстрела Харькова, в области за сутки 9 погибших - ОВА

В результате вечернего вражеского удара по Харькову была ранена женщина, по всей области сообщалось о повреждении зданий и инфраструктуры.

Война •   •  10295 просмотра
Женщина пострадала из-за вечернего вражеского обстрела Харькова, в области за сутки 9 погибших - ОВА

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Народные депутаты, в частности члены комитета по вопросам национальной безопасности резко раскритиковали предложенную Даниилом Гетманцевым идею проведения лотереи для мобилизационных бронирований, назвав ее полной ерундой, которая не будет поддержана.

политика •   •  49223 просмотра
Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Украинские пилоты после окончания учений на F-16 в США возвращаются в Европу для дальнейшей подготовки - Евлаш

Первая группа украинских пилотов завершила обучение на самолетах F-16 на американской военной базе в Аризоне, но процесс подготовки еще не закончился, поскольку они возвращаются в Европу, чтобы продолжить подготовку к прибытию в Украину и продолжить выполнение своих миссий.

Война •   •  9924 просмотра
Украинские пилоты после окончания учений на F-16 в США возвращаются в Европу для дальнейшей подготовки - Евлаш