путін поїхав у мінськ на зустріч із лукашенком: про що говоритимуть
Київ • УНН
путін і лукашенко обговорять подальший розвиток російсько-білоруського стратегічного партнерства та ключові міжнародні питання під час візиту путіна до білорусі 23-24 травня.
російській диктатор володимир путін 23 - 24 травня перебуватиме із візитом у білорусі. У четвер ввечері він зустрінеться в мінську з президентом олександром Лукашенком, повідомив на брифінгу прессекретар путіна дмитро пєсков, пишуть росЗМІ, передає УНН.
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"Сьогодні буде спілкування двох президентів, заплановане, велике спілкування, і також завтра буде цілий день цього самого офіційного візиту", - заявив пєсков.
Як повідомляє пресслужба кремля, путін 23-24 травня відвідає білорусь із візитом на запрошення олександра лукашенка.
"Під час переговорів заплановано обговорити актуальні питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства і союзництва, перебіг та перспективи інтеграційної взаємодії в рамках Союзної держави, а також ключові теми міжнародного порядку денного", - ідеться в повідомленні.
Пресслужба лукашенка повідомила, що сторони обговорять "стан і перспективи розвитку всього комплексу білорусько-російських відносин". Йдеться про "просування спільних торговельно-економічних і коопераційних проєктів, зміцнення безпеки, взаємодію в гуманітарній сфері".
Також, як повідомляється, диктатори обговорять міжнародний порядок денний, обстановку в регіоні та "спільне реагування на виклики і загрози, що виникають".
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