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путін поїхав у мінськ на зустріч із лукашенком: про що говоритимуть

путін поїхав у мінськ на зустріч із лукашенком: про що говоритимуть

Київ • УНН

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путін і лукашенко обговорять подальший розвиток російсько-білоруського стратегічного партнерства та ключові міжнародні питання під час візиту путіна до білорусі 23-24 травня.

російській диктатор володимир путін 23 - 24 травня перебуватиме із візитом у  білорусі. У четвер ввечері він зустрінеться в мінську з президентом олександром Лукашенком, повідомив на брифінгу прессекретар путіна дмитро пєсков, пишуть росЗМІ, передає УНН

Деталі 

"Сьогодні буде спілкування двох президентів, заплановане, велике спілкування, і також завтра буде цілий день цього самого офіційного візиту", - заявив пєсков. 

Як повідомляє пресслужба кремля, путін 23-24 травня відвідає білорусь із візитом на запрошення олександра лукашенка.

"Під час переговорів заплановано обговорити актуальні питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства і союзництва, перебіг та перспективи інтеграційної взаємодії в рамках Союзної держави, а також ключові теми міжнародного порядку денного", - ідеться в повідомленні.

Пресслужба лукашенка повідомила, що сторони обговорять "стан і перспективи розвитку всього комплексу білорусько-російських відносин". Йдеться про "просування спільних торговельно-економічних і коопераційних проєктів, зміцнення безпеки, взаємодію в гуманітарній сфері".

Також, як повідомляється, диктатори обговорять міжнародний порядок денний, обстановку в регіоні та "спільне реагування на виклики і загрози, що виникають".

Раніше

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявляв, що Україна володіє ситуацією на кордоні з білоруссю, тому новини про перекидання туди російської техніки, а також аналітика окремих експертів про велику загрозу - це передчасні страшилки. 

Доповнення

Як повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, кожного тижня нагадувати українцям про те, що ось-ось з білорусі "нападуть" - серйозний напрямок роботи росії. Мета рф таким чином сіяти паніку, відволікати українські Сили й засоби, штовхати постійно білорусь до якихось дій.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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