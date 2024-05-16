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Передчасні страшилки: у РНБО відреагували на новини про перекидання російської техніки в білорусь

Передчасні страшилки: у РНБО відреагували на новини про перекидання російської техніки в білорусь

Київ • УНН

 • 20010 перегляди

Україна контролює ситуацію на кордоні з білоруссю, а новини про розгортання там російської техніки та аналіз загроз деякими експертами є передчасними страшилками, вважає Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони.

Україна володіє ситуацією на кордоні з білоруссю, тому новини про перекидання туди російської техніки, а також аналітика окремих експертів про велику загрозу - це передчасні страшилки. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

Будь-яка активність росіян в білорусі відстежується. Тому Україна володіє ситуацією. Новини про перекидання туди російської техніки, а також аналітика окремих експертів про велику загрозу - це зараз передчасні страшилки. Всім зрозуміло, що весь кордон з білорусами та росією - це фронт. Десь він активний, десь - ні 

- заявив Коваленко.

Він додав, що наразі схоже на те, що росія намагається використовувати інформаційно білорусь для відтягування додаткових Сил оборони і ресурсів у той бік, імітуючи загрозу.

"Але варто також пам‘ятати, що з 2022 року готовність армії до провокацій з тієї сторони також є", - додав Коваленко.

Нагадаємо

Як повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, кожного тижня нагадувати українцям про те, що ось-ось з білорусі "нападуть" - серйозний напрямок роботи росії. Мета рф таким чином сіяти паніку, відволікати українські Сили й засоби, штовхати постійно білорусь до якихось дій.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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