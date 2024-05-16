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ГУР: нагадування українцям про те, що ось-ось з білорусі "нападуть" - серйозний напрямок роботи рф

ГУР: нагадування українцям про те, що ось-ось з білорусі "нападуть" - серйозний напрямок роботи рф

Київ • УНН

 • 20102 перегляди

росія постійно нагадує українцям про можливий "напад" з боку Білорусі, щоб посіяти паніку, відволікти українські сили і підштовхнути Білорусь до активних дій. Українська розвідка заперечує такі загрози і заявляє, що ситуація під контролем.

Кожного тижня нагадувати українцям про те, що ось-ось з білорусі "нападуть" - серйозний напрямок роботи росії. Мета рф таким чином сіяти паніку, відволікати українські Сили й засоби, штовхати постійно білорусь до якихось дій. Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в інтерв’ю Оксані Мороз для проекту "На холодну голову", передає кореспондент УНН.

Це такий серйозний напрямок роботи росії кожного тижня нагадувати українцям про те, що ось-ось з білорусі "нападуть". Маячня, неодноразово спростовувалося відверто, офіційно ГУР про те, що інформація не відповідає дійсності, ситуація під контролем, всі необхідні заходи вживаються

- сказав Юсов.

Посадовець також пояснив для чого ці вкиди російському диктатору володимиру путіну.

Для чого це путіну цілком зрозуміло. Сіяти паніку в суспільстві, відволікати, розосереджувати наші Сили і засоби, штовхати постійно білорусь власне до якихось дій й створювати додаткову напругу. Але належного ефекту не було. В принципі більшість інформаційних атак було відбито

- зазначив Юсов.

В кінці квітня Демченко заявляв, що в рф немає сил для повторного наступу на кордоні з Україною. Він зазначив, що дуже багато залежить від інтерпретації в середині України.

Дуже багато залежить від нашої інтерпретації всередині країни. Більшість з того, що ми трактуємо як активізація дій з боку лукашенка, є скажімо проблемою сприйняття всередині. Зрозуміло, що є складний політичний процес. путін намагається втягнути білорусь в повномасштабну сухопутну операцію на своєму боці проти України, як бачимо безрезультатно. В багатьох спічах офіційних представників білорусі ми бачимо речі, які в принципі можуть сподобатися росії, а щось точно нам. Й те, що були разом з іншими заявами констатація того, що ця ділянка кордону укріплена і подібна операція була б скажімо проблематичною – це ж також було. Тому звертати увагу потрібно точне не на заяви, в даній ситуації на підтверджену інформацію, і так з боку українських правоохоронних органів, спецслужб, які відповідають за перевірку та оприлюднення подібних даних

- розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

Він наголосив на тому, що те, що інформація відстежується та моніториться щодо білорусі – це факт."Кордон укріплюється за цей період – безумовно. Нічого, щоб змінилося б за цей період, що потребувало б додаткових коментарів щодо  загроз наразі не з’явилося", - сказав Юсов.

В білорусі розпочали будівництво нової військової бази, де можуть зберігати ядерну зброю - ЗМІ10.05.24, 20:38 • 34862 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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