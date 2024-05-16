ГУР: нагадування українцям про те, що ось-ось з білорусі "нападуть" - серйозний напрямок роботи рф
Київ • УНН
росія постійно нагадує українцям про можливий "напад" з боку Білорусі, щоб посіяти паніку, відволікти українські сили і підштовхнути Білорусь до активних дій. Українська розвідка заперечує такі загрози і заявляє, що ситуація під контролем.
Кожного тижня нагадувати українцям про те, що ось-ось з білорусі "нападуть" - серйозний напрямок роботи росії. Мета рф таким чином сіяти паніку, відволікати українські Сили й засоби, штовхати постійно білорусь до якихось дій. Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в інтерв’ю Оксані Мороз для проекту "На холодну голову", передає кореспондент УНН.
Це такий серйозний напрямок роботи росії кожного тижня нагадувати українцям про те, що ось-ось з білорусі "нападуть". Маячня, неодноразово спростовувалося відверто, офіційно ГУР про те, що інформація не відповідає дійсності, ситуація під контролем, всі необхідні заходи вживаються
Посадовець також пояснив для чого ці вкиди російському диктатору володимиру путіну.
Для чого це путіну цілком зрозуміло. Сіяти паніку в суспільстві, відволікати, розосереджувати наші Сили і засоби, штовхати постійно білорусь власне до якихось дій й створювати додаткову напругу. Але належного ефекту не було. В принципі більшість інформаційних атак було відбито
В кінці квітня Демченко заявляв, що в рф немає сил для повторного наступу на кордоні з Україною. Він зазначив, що дуже багато залежить від інтерпретації в середині України.
Дуже багато залежить від нашої інтерпретації всередині країни. Більшість з того, що ми трактуємо як активізація дій з боку лукашенка, є скажімо проблемою сприйняття всередині. Зрозуміло, що є складний політичний процес. путін намагається втягнути білорусь в повномасштабну сухопутну операцію на своєму боці проти України, як бачимо безрезультатно. В багатьох спічах офіційних представників білорусі ми бачимо речі, які в принципі можуть сподобатися росії, а щось точно нам. Й те, що були разом з іншими заявами констатація того, що ця ділянка кордону укріплена і подібна операція була б скажімо проблематичною – це ж також було. Тому звертати увагу потрібно точне не на заяви, в даній ситуації на підтверджену інформацію, і так з боку українських правоохоронних органів, спецслужб, які відповідають за перевірку та оприлюднення подібних даних
Він наголосив на тому, що те, що інформація відстежується та моніториться щодо білорусі – це факт."Кордон укріплюється за цей період – безумовно. Нічого, щоб змінилося б за цей період, що потребувало б додаткових коментарів щодо загроз наразі не з’явилося", - сказав Юсов.
В білорусі розпочали будівництво нової військової бази, де можуть зберігати ядерну зброю - ЗМІ10.05.24, 20:38 • 34862 перегляди