ГУР: нагадування українцям про те, що ось-ось з білорусі "нападуть" - серйозний напрямок роботи рф

Кожного тижня нагадувати українцям про те, що ось-ось з білорусі "нападуть" - серйозний напрямок роботи росії. Мета рф таким чином сіяти паніку, відволікати українські Сили й засоби, штовхати постійно білорусь до якихось дій. Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в інтерв’ю Оксані Мороз для проекту "На холодну голову", передає кореспондент УНН.

Посадовець також пояснив для чого ці вкиди російському диктатору володимиру путіну.

В кінці квітня Демченко заявляв, що в рф немає сил для повторного наступу на кордоні з Україною. Він зазначив, що дуже багато залежить від інтерпретації в середині України.

Дуже багато залежить від нашої інтерпретації всередині країни. Більшість з того, що ми трактуємо як активізація дій з боку лукашенка, є скажімо проблемою сприйняття всередині. Зрозуміло, що є складний політичний процес. путін намагається втягнути білорусь в повномасштабну сухопутну операцію на своєму боці проти України, як бачимо безрезультатно. В багатьох спічах офіційних представників білорусі ми бачимо речі, які в принципі можуть сподобатися росії, а щось точно нам. Й те, що були разом з іншими заявами констатація того, що ця ділянка кордону укріплена і подібна операція була б скажімо проблематичною – це ж також було. Тому звертати увагу потрібно точне не на заяви, в даній ситуації на підтверджену інформацію, і так з боку українських правоохоронних органів, спецслужб, які відповідають за перевірку та оприлюднення подібних даних