У росії немає сил для повторного наступу на кордоні з Україною – Демченко

На кордоні з білоруссю стан справ залишається стабільним протягом останнього часу. За останніми даними, в росії відсутні сили, які змогли б здійснити повторний наступ на цьому напрямку.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНН.

На кордоні з білоруссю ситуація незмінна за останній час. По той бік кордону у росії немає сил, щоб здійснити якісь дії по відношенню України, і в тому числі для повторного наступу на цьому напрямку. Але знову ж таки, ми не послаблюємо пильності, а постійно спостерігаємо, що відбувається по той бік кордону, для того щоб зрозуміти, наскільки ситуація може змінитися і відповідно адекватно реагувати