У росії немає сил для повторного наступу на кордоні з Україною – Демченко
Київ • УНН
росії не вистачає сил для нового наступу на українсько-білоруському кордоні, але Україна зберігає пильність, збільшуючи кількість прикордонників і відстежуючи ситуацію, повідомив речник Державної прикордонної служби.
На кордоні з білоруссю стан справ залишається стабільним протягом останнього часу. За останніми даними, в росії відсутні сили, які змогли б здійснити повторний наступ на цьому напрямку.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНН.
На кордоні з білоруссю ситуація незмінна за останній час. По той бік кордону у росії немає сил, щоб здійснити якісь дії по відношенню України, і в тому числі для повторного наступу на цьому напрямку. Але знову ж таки, ми не послаблюємо пильності, а постійно спостерігаємо, що відбувається по той бік кордону, для того щоб зрозуміти, наскільки ситуація може змінитися і відповідно адекватно реагувати
Нагадаємо
Україна збільшує кількість прикордонників і створює додаткові підрозділи для посилення безпеки кордону, особливо на деокупованих територіях і вздовж кордону з росією та білоруссю.