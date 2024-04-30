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У росії немає сил для повторного наступу на кордоні з Україною – Демченко

У росії немає сил для повторного наступу на кордоні з Україною – Демченко

Київ • УНН

 • 22332 перегляди

росії не вистачає сил для нового наступу на українсько-білоруському кордоні, але Україна зберігає пильність, збільшуючи кількість прикордонників і відстежуючи ситуацію, повідомив речник Державної прикордонної служби.

На кордоні з білоруссю стан справ залишається стабільним протягом останнього часу. За останніми даними, в росії відсутні сили, які змогли б здійснити повторний наступ на цьому напрямку.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНН.

На кордоні з білоруссю ситуація незмінна за останній час. По той бік кордону у росії немає сил, щоб здійснити якісь дії по відношенню України, і в тому числі для повторного наступу на цьому напрямку. Але знову ж таки, ми не послаблюємо пильності, а постійно спостерігаємо, що відбувається по той бік кордону, для того щоб зрозуміти, наскільки ситуація може змінитися і відповідно адекватно реагувати

- заявив Демченко.

Нагадаємо

Україна збільшує кількість прикордонників і створює додаткові підрозділи для посилення безпеки кордону, особливо на деокупованих територіях і вздовж кордону з росією та білоруссю.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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