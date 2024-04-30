У россии нет сил для повторного наступления на границе с Украиной - Демченко

На границе с Беларусью положение дел остается стабильным в течение последнего времени. По последним данным, у России отсутствуют силы, которые смогли бы осуществить повторное наступление на этом направлении.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает УНН.

На границе с Беларусью ситуация неизменна за последнее время. По ту сторону границы у россии нет сил, чтобы осуществить какие-то действия по отношению Украины, и в том числе для повторного наступления на этом направлении. Но опять же, мы не ослабляем бдительности, а постоянно наблюдаем, что происходит по ту сторону границы, для того чтобы понять, насколько ситуация может измениться и соответственно адекватно реагировать - заявил Демченко.

Напомним,

Украина увеличивает количество пограничников и создает дополнительные подразделения для усиления безопасности границы, особенно на деоккупированных территориях и вдоль границы с Россией и Беларусью.