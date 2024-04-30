Демченко: збільшення чисельності штату прикордонників - це умови сьогодення
Київ • УНН
Україна збільшує кількість прикордонників і створює додаткові підрозділи для посилення безпеки кордону, особливо на деокупованих територіях і вздовж кордону з росією та білоруссю.
Збільшення чисельності прикордонників є актуальними умовами сучасності. В Україні вже створено прикордонні загони бригадного типу, і незабаром буде оголошено про додаткові підрозділи, що входитимуть до складу Держприкордонслужби. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНН.
Збільшення чисельності штату прикордонників - це умови сьогодення. У нас вже є сформовані прикордонні загони бригадного типу і в найближчий час ви почуєте про чергові такі підрозділи, які є в штаті Держприкордонслужби, і які ще формуються
За його словами, вони потрібні для того, щоб прикордонна служба самодостатньо могла виконувати завдання з оборони держави.
На деокупованих ділянках кордону, в межах Сумщини, Чернігівщини та Харківщини, прикордонники забезпечуватимуть не стільки правоохоронну, а й оборонну функцію. Це буде нова модель охорони державного кордону, зважаючи на реалії, які ми маємо зараз
Також речник зазначив, що відповідні заходи будуть вжиті і на кордоні з білорусією.
"Все це вже поступово напрацьовано, впроваджено і це тепер буде лише нарощуватись", - завершив він.
Нагадаємо
Наразі росія не має військових підрозділів на території білорусі, але ситуація на кордоні з білоруссю залишається загрозливою, оскільки країна продовжує підтримувати повномасштабну війну рф проти України.
"Не лише захищають державний кордон": Зеленський поділився світлинами роботи українських прикордонників30.04.24, 09:12 • 23118 переглядiв