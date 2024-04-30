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Демченко: збільшення чисельності штату прикордонників - це умови сьогодення

Демченко: збільшення чисельності штату прикордонників - це умови сьогодення

Київ • УНН

 • 21039 перегляди

Україна збільшує кількість прикордонників і створює додаткові підрозділи для посилення безпеки кордону, особливо на деокупованих територіях і вздовж кордону з росією та білоруссю.

Збільшення чисельності прикордонників є актуальними умовами сучасності. В Україні вже створено прикордонні загони бригадного типу, і незабаром буде оголошено про додаткові підрозділи, що входитимуть до складу Держприкордонслужби. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНН.

Збільшення чисельності штату прикордонників - це умови сьогодення. У нас вже є сформовані прикордонні загони бригадного типу і в найближчий час ви почуєте про чергові такі підрозділи, які є в штаті Держприкордонслужби, і які ще формуються

- заявив речник.

За його словами, вони потрібні для того, щоб прикордонна служба самодостатньо могла виконувати завдання з оборони держави.

На деокупованих ділянках кордону, в межах Сумщини, Чернігівщини та Харківщини, прикордонники забезпечуватимуть не стільки правоохоронну, а й оборонну функцію. Це буде нова модель охорони державного кордону, зважаючи на реалії, які ми маємо зараз

- додав Демченко.

Також речник зазначив, що відповідні заходи будуть вжиті і на кордоні з білорусією.

"Все це вже поступово напрацьовано, впроваджено і це тепер буде лише нарощуватись", - завершив він.

Нагадаємо

Наразі росія не має військових підрозділів на території білорусі, але ситуація на кордоні з білоруссю залишається загрозливою, оскільки країна продовжує підтримувати повномасштабну війну рф проти України.

"Не лише захищають державний кордон": Зеленський поділився світлинами роботи українських прикордонників30.04.24, 09:12 • 23118 переглядiв

Ірина Колеснік

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