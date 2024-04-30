Демченко: увеличение численности штата пограничников - это условия сегодняшнего дня

Увеличение численности пограничников является актуальными условиями современности. В Украине уже созданы пограничные отряды бригадного типа, и вскоре будет объявлено о дополнительных подразделениях, которые будут входить в состав Госпогранслужбы. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает УНН.

Увеличение численности штата пограничников - это условия сегодняшнего дня. У нас уже есть сформированные пограничные отряды бригадного типа и в ближайшее время вы услышите об очередных таких подразделениях, которые есть в штате Госпогранслужбы, и которые еще формируются - заявил спикер.

По его словам, они нужны для того, чтобы пограничная служба самодостаточно могла выполнять задачи по обороне государства.

На деоккупированных участках границы, в пределах Сумщины, Черниговщины и Харьковщины, пограничники будут обеспечивать не столько правоохранительную, но и оборонительную функцию. Это будет новая модель охраны государственной границы, учитывая реалии, которые мы имеем сейчас - добавил Демченко.

Также спикер отметил, что соответствующие меры будут приняты и на границе с белоруссией.

"Все это уже постепенно наработано, внедрено и это теперь будет только наращиваться", - завершил он.

Напомним

Сейчас россия не имеет военных подразделений на территории беларуси, но ситуация на границе с беларусью остается угрожающей, поскольку страна продолжает поддерживать полномасштабную войну рф против Украины.

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