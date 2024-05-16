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ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
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Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
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Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
ГУР: напоминание украинцам о том, что вот-вот из Беларуси "нападут" - серьезное направление работы рф
россия постоянно напоминает украинцам о возможном "нападении" со стороны Беларуси, чтобы посеять панику, отвлечь украинские силы и подтолкнуть Беларусь к активным действиям. Украинская разведка отрицает такие угрозы и заявляет, что ситуация под контролем.
В разведке Британии проанализировали экономическую ситуацию в Украине на фоне войны
Согласно докладу британской разведки, экономика Украины остается устойчивой, прогнозируемый реальный экономический рост в 2024 году составит 3%, несмотря на вторжение россии и атаки на энергетическую инфраструктуру.
На Полтавщине прогремел взрыв после предупреждения о вражеской ракете
Взрыв прогремел в Миргороде Полтавской области после того, как украинские Воздушные силы предупредили о вражеской ракете, которая направлялась в этом направлении.
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Ограничения электроэнергии в Украине, начавшиеся день назад, могут действовать до августа из-за различных факторов, с улучшением в августе-сентябре, сообщил советник премьер-министра Украины и член наблюдательного совета "Укрэнерго".
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Тысячи украинских предприятий несут значительные убытки, включая упущенную выгоду, из-за российской агрессии. Судебная экспертиза имеет решающее значение для подтверждения убытков и установления причинно-следственной связи для компенсационных требований.
Военнообязанным будут вклеивать штрих-код в военный билет: зачем он нужен
Военнообязанным мужчинам, которые обновили свои данные, в военно-учетный документ теперь вносится штрих-код (VIN), который является идентификационным кодом, присвоенным реестром военнообязанных "Оберіг".
Продавали уклонистам "консульские" удостоверения для побега за границу: разоблачены фигуранты схемы
Служба безопасности Украины разоблачила и ликвидировала схему продажи фальшивых "консульских" удостоверений уклонистам, для незаконного выезда за границу, задержав трех организаторов, которые изготавливали высококачественные подделки за 10 тыс. долларов.
Rheinmetall объявил о создании совместного с Украиной, предприятия в сфере ПВО
Rheinmetall планирует создать совместное предприятие в Украине в сфере систем противовоздушной обороны в течение нескольких лет, хотя до начала производства может пройти 1-2 года.
россия и Китай заявили об обеспокоенности рисками из-за обострения между ядерными державами, согласились расширить военные учения - СМИ
Россия и Китай опубликовали совместное заявление, в котором, по данным СМИ, выразили обеспокоенность растущими рисками из-за ухудшения отношений между ядерными державами, а также пообещали углублять военное сотрудничество и расширять совместные учения.
Пророссийский суд в оккупированном Крыму оштрафовал адвоката за пост о незаконной мобилизации студентов, которые обладают отсрочкой от армии
Адвоката Эмиля Курбединова во временно оккупированном Крыму оштрафовали за публикацию о незаконном призыве студентов с отсрочкой от призыва на военную службу.