ГУР: напоминание украинцам о том, что вот-вот из Беларуси "нападут" - серьезное направление работы рф

Каждую неделю напоминать украинцам о том, что вот-вот из Беларуси "нападут" - серьезное направление работы россии. Цель рф таким образом сеять панику, отвлекать украинские силы и средства, толкать постоянно Беларусь к каким-то действиям. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в интервью Оксане Мороз для проекта "На холодную голову", передает корреспондент УНН.

Это такое серьезное направление работы россии каждую неделю напоминать украинцам о том, что вот-вот из Беларуси "нападут". Бред, неоднократно опровергалось откровенно, официально ГУР о том, что информация не соответствует действительности, ситуация под контролем, все необходимые меры принимаются - сказал Юсов.

Чиновник также объяснил для чего эти вбросы российскому диктатору Владимиру Путину.

Для чего это путину вполне понятно. Сеять панику в обществе, отвлекать, рассредоточивать наши силы и средства, толкать постоянно Беларусь собственно к каким-то действиям и создавать дополнительное напряжение. Но должного эффекта не было. В принципе большинство информационных атак было отражено - отметил Юсов.

В конце апреля Демченко заявлял, что у рф нет сил для повторного наступления на границе с Украиной. Он отметил, что очень многое зависит от интерпретации внутри Украины.

Очень многое зависит от нашей интерпретации внутри страны. Большинство из того, что мы трактуем как активизация действий со стороны Лукашенко, является скажем проблемой восприятия внутри. Понятно, что есть сложный политический процесс. путин пытается втянуть Беларусь в полномасштабную сухопутную операцию на своей стороне против Украины, как видим безрезультатно. Во многих спичах официальных представителей Беларуси мы видим вещи, которые в принципе могут понравиться России, а что-то точно нам. И то, что были вместе с другими заявлениями констатация того, что этот участок границы укреплен и подобная операция была бы скажем проблематичной - это же тоже было. Поэтому обращать внимание нужно точное не на заявления, в данной ситуации на подтвержденную информацию, и так со стороны украинских правоохранительных органов, спецслужб, которые отвечают за проверку и обнародование подобных данных - рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Он отметил, что то, что информация отслеживается и мониторится по Беларуси - это факт. "Граница укрепляется за этот период - безусловно. Ничего, чтобы изменилось бы за этот период, что требовало бы дополнительных комментариев относительно угроз пока не появилось", - сказал Юсов.

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