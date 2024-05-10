В Беларуси начали строительство новой военной базы, где могут хранить ядерное оружие - СМИ

В Беларуси начали строить новую военную базу вблизи границы с Украиной. Вероятно, здесь россияне смогут хранить ядерное оружие. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на спутниковые фото от Maxar, передает УНН.

Детали

Отмечается, что вблизи города Осиповичи появилась новая зона с высоким уровнем безопасности, окруженная трехслойным ограждением. На снимках также видно крытую грузовую площадку, соединенную с подземным бункером советских времен.

Кроме того, спутниковые снимки свидетельствуют, что базу прикрывает ПВО, которую впервые заметили на снимках в середине 2023 года. С сентября одна из систем ПВО была развернута в поле примерно в 1,5 км от бункера.

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В NYT добавляют, что вблизи базы есть часть с "Искандерами", которые могут запускать ракеты с ядерными зарядами.

Осиповичи - часть ядерной истории. Та самая площадка, которую сегодня строит россия, вероятно, использовалась для хранения ядерного оружия во время холодной войны - отмечает The New York Times

Напомним,

В мае в соответствии с распоряжением президента Беларуси в вооруженных силах страны начали внезапную проверку средств носителей нестратегического ядерного оружия.