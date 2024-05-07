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У білорусі розпочали раптову перевірку нестратегічної ядерної зброї

У білорусі розпочали раптову перевірку нестратегічної ядерної зброї

Київ • УНН

 • 20339 перегляди

білорусь проводить раптову інспекцію нестратегічних ядерних озброєнь в координації з підготовкою росії до навчань із застосування такої зброї.

Відповідно до розпорядження президента білорусі у збройних силах країни проводять раптову перевірку засобів носіїв нестратегічної ядерної зброї. Про це пише БЕЛТА із посиланням на пресслужбу міністерства оборони білорусі, передає УНН

"Сьогодні було доручено розпорядження від головнокомандувача Збройних Сил Білорусі на проведення раптової перевірки сил і засобів носіїв нестратегічної ядерної зброї. У готовність до виконання завдань за призначенням приводиться дивізіон оперативно-тактичного комплексу "Іскандер" і ескадрилья літаків Су-25",  - заявив міністр оборони білорусі віктор хренін. 

За його словами, буде перевірено весь комплекс заходів від планування, підготовки та застосування ударів тактичними ядерними боєприпасами. 

Доповнення 

РосЗМІ пишуть, що держсекретар ради безпеки білорусії олександр вольфович зазначив, що ця перевірка "спланована на тлі заходів, що проводяться колегами з рф щодо застосування нестратегічних ядерних боєприпасів, і синхронізована з ними".

Нагадаємо 

У рф заявили, що генеральний штаб розпочав підготовку до проведення найближчим часом навчань з практичного відпрацювання застосування нестратегічної ядерної зброї. Навчання проведуть у відповідь на заяви Заходу щодо відправлення військ в Україну.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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