В Беларуси начали внезапную проверку нестратегического ядерного оружия

В соответствии с распоряжением президента беларуси в вооруженных силах страны проводят внезапную проверку средств носителей нестратегического ядерного оружия. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства обороны беларуси, передает УНН.

"Сегодня было поручено распоряжение от главнокомандующего вооруженных сил беларуси на проведение внезапной проверки сил и средств носителей нестратегического ядерного оружия. В готовность к выполнению задач по назначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25", - заявил министр обороны беларуси виктор хренин.

По его словам, будет проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами.

Дополнение

РосСМИ пишут, что госсекретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович отметил, что эта проверка "спланирована на фоне мероприятий, проводимых коллегами из рф по применению нестратегических ядерных боеприпасов, и синхронизирована с ними".

Напомним

В рф заявили, что генеральный штаб начал подготовку к проведению в ближайшее время учений по практической отработке применения нестратегического ядерного оружия. Учения проведут в ответ на заявления Запада об отправке войск в Украину.