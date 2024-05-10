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В білорусі розпочали будівництво нової військової бази, де можуть зберігати ядерну зброю - ЗМІ

В білорусі розпочали будівництво нової військової бази, де можуть зберігати ядерну зброю - ЗМІ

Київ • УНН

 • 34862 перегляди

В білоруському місті Осиповичі, яке розташоване в близько 190 кілометрах від кордону з Україною, розбудовують військову базу. Ймовірно, там планують зберігатимуть ядерну зброю.

У білорусі почали будувати нову військову базу поблизу кордону з Україною. Ймовірно, тут росіяни зможуть зберігати ядерну зброю. Про це пише The New York Times з посиланням на супутникові фото від Maxar, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що поблизу міста Осиповичі зʼявилася нова зона з високим рівнем безпеки, оточена тришаровою огорожею. На знімках також видно критий вантажний майданчик, зʼєднаний з підземним бункером радянських часів.

Окрім того, супутникові знімки свідчать, що базу прикриває ППО, яку вперше помітили на знімках в середині 2023 року. З вересня одна з систем ППО була розгорнута в полі приблизно за 1,5 км від бункера.

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 У NYT додають, що поблизу бази є частина з "Іскандерами", які можуть запускати ракети з ядерними зарядами.

Осиповичі – частина ядерної історії. Той самий майданчик, який сьогодні будує росія, ймовірно, використовувався для зберігання ядерної зброї під час холодної війни

- відзначає The New York Times

Нагадаємо

У травні відповідно до розпорядження президента білорусі у збройних силах країни розпочали раптову перевірку засобів носіїв нестратегічної ядерної зброї. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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