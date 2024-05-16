Преждевременные страшилки: в СНБО отреагировали на новости о переброске российской техники в беларусь

Украина владеет ситуацией на границе с беларусью, поэтому новости о переброске туда российской техники, а также аналитика отдельных экспертов о большой угрозе - это преждевременные страшилки. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

Любая активность россиян в беларуси отслеживается. Поэтому Украина владеет ситуацией. Новости о переброске туда российской техники, а также аналитика отдельных экспертов о большой угрозе - это сейчас преждевременные страшилки. Всем понятно, что вся граница с белорусами и россией - это фронт. Где-то он активен, где-то - нет - заявил Коваленко.

Он добавил, что сейчас похоже на то, что россия пытается использовать информационно беларусь для оттягивания дополнительных Сил обороны и ресурсов в ту сторону, имитируя угрозу.

"Но стоит также помнить, что с 2022 года готовность армии к провокациям с той стороны также есть", - добавил Коваленко.

Напомним

Как сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, каждую неделю напоминать украинцам о том, что вот-вот из беларуси "нападут" - серьезное направление работы россии. Цель рф таким образом сеять панику, отвлекать украинские силы и средства, толкать постоянно Беларусь к каким-то действиям.